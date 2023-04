Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Stockach, Abteilung Espasingen, gab es auch einen Rückblick auf die vergangenen Jahre. Über den Verlauf der Zusammenkunft im Werner-und-Erika-Messmer-Haus berichtet die Feuerwehrabteilung in einer Pressemitteilung. Der Espasinger Kommandant Julian Schmitt ging in seinem Bericht auf die Tätigkeiten der Jahre 2021 und 2022 ein.

Das Jahr 2021 war noch sehr von Corona-Einschränkungen geprägt. Im Jahr 2022 fanden wieder einige Aktivitäten statt. So konnte auch das Zeltlager der Jugendfeuerwehren im Landkreis Konstanz nach zweijähriger Pause ausgeführt werden. Am Kreisfeuerwehrtag nahm die Abteilung sowohl am Fit-For-Firefighting-Lauf als auch an den Feuerwehr-Leistungswettkämpfen erfolgreich teil.

Ein großer Höhepunkt war die Ausführung des Sternmarsches der Jugendfeuerwehren des Landkreises Konstanz im Herbst 2022 mit mehr als 600 Teilnehmern, den die Abteilungen Espasingen und Wahlwies ausgerichtet hatten. Allgemein wurde die großartige Zusammenarbeit der beiden Abteilungen sehr hervorgehoben.

Der vorgetragene Kassenbericht zeugt von solider Führung. Die Abteilung Espasingen ist personell mit 38 Mitgliedern in der Einsatzabteilung, 18 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehrgruppe und vier in der Altersabteilung bestens aufgestellt und auch auf einem guten Ausbildungstand. In den Jahren 2021 und 2022 rückte die Abteilung insgesamt 26 Mal zu Einsätzen aus. Zwei Kameraden wurden in die Einsatzabteilung aufgenommen und sieben Mitglieder befördert. Der Stockacher Bürgermeister Rainer Stolz, Stadtbrandmeister Uwe Hartmann und der Espasinger Ortsvorsteher Andreas Bernhart gratulierten den Beförderten und dankten der Einsatzabteilung für ihr Engagement und ihren Einsatz.