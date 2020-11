von Cornelia Giebler

Was lässt die Pandemie-Lage in den nächsten Monaten an Wintersport zu? Die Naturfreunde Stockach stellen sich der ungewissen Lage, indem sie sich möglichst viele Optionen offen halten. Ski- und Snowboardfreizeiten und Ausfahrten wurden schon vor geraumer Zeit geplant und die Häuser reserviert. „Wir treiben es vorsichtig voran und werden aktuell entscheiden, was durchgeführt werden kann“, machte der Vorsitzende Manfred Gohl anlässlich der Hauptversammlung deutlich. Diese fand statt, bevor die strengeren Regeln des Corona-bedingten Lockdowns in Kraft traten.

Entscheidungen sind schon hinsichtlich Programmheft und Brettle-Markt gefallen. Beides gibt es in diesem Jahr nicht. In einem Flyer werde man die Wintersportveranstaltungen bewerben, der Brettle-Markt wurde ersatzlos gestrichen. Auch im Bereich Aus- und Fortbildungen für Ski- und Snowboardlehrer gibt es Einschnitte. Lehrgänge wurden und werden nicht angeboten, Prüfungstermine wurden verschoben und die Regionalschulung im November entfällt.

Vor allem der Jugendarbeit der Naturfreunde gilt die Unterstützung des Fördervereins der Naturfreunde. 80 Leibchen wurden 2019 für die Skikurse angeschafft und für die Lehrgangsteilnehmer Care-Pakete gepackt, ergänzte Kassier Valentin Claus seine Zahlen bei der Vorstellung des Kassenberichts zur Hauptversammlung, die vor der des Hauptvereins stattfand. Auch persönlich halfen die Mitglieder bei den Veranstaltungen der Naturfreunde, ob beim Schweizer Feiertag oder Brettle-Markt. „Auch weiterhin werden wir den Hauptverein unterstützen“, erklärte der Vorsitzende Rainer Seige. Manfred Gohl dankte dem Vorstand des Fördervereins für die gute Zusammenarbeit.

Einige Mitglieder nahmen per Videokonferenz an der Hauptversammlung teil

Nur wenige Mitglieder waren neben dem Vorstand zur Versammlung des Hauptvereins gekommen. Jedoch nahmen weitere Mitglieder per Videokonferenz teil. So konnten auch sie die Chronologie der Wintersportmonate 2019/20 im Bericht des Wintersportleiters Sebastian Fritschi, der von Valentin Claus vorgelesen wurde, mitverfolgen: der Beginn der Skigymnastik in der Lichtberghalle Winterspüren, der Brettle-Markt in der Hägerweghalle, Regionalschulung und interne, gemeinsame Ausbildung der Skifahrer und Snowboarder, das zweieinhalbtägige Skiopening im Stubaital Anfang Dezember 2019 mit einer Rekordzahl von 44 Teilnehmern und traumhaften Bedingungen, die erfolgreichen Skifreizeiten im Pitztal und in Sterzing sowie die Samstags- und Sonntagsausfahrten im Januar und Februar zu den Kursorten Diedamskopf, Golm und Warth mit jeweils 120 Personen, die von 15 Ski- und Snowboardlehrern und Anwärtern betreut und angeleitet wurden. „Auspowern am Arlberg“ hieß es Anfang März, die Jugendhütte in Isny fand noch statt – die Abschlussfahrt nach Ischgl wurde abgesagt.

2019 war ein gutes Jahr für die Naturfreunde. Nur die geplante Radtour Anfang Mai musste wegen schlechten Wetters abgesagt werden. Programmgemäß konnten von der Ostereiersuchwanderung über Bezirkswanderung, Wasserskispaß und der Wanderung bei Titisee-Neustadt bis zum Lauftreff aber alle geplanten Termine durchgeführt werden. Mit den Bewirtungen zum Schweizer Feiertag 2019 und beim Stadtgartenfest und beim verkaufsoffenen Sonntag im November des vergangenen Jahres war man wirtschaftlich erfolgreich. Einen Umsatz über 100.000 Euro mit einem Gewinn von rund 10.000 Euro hatte Kassier Christian Graf zu verwalten. „Wir brauchen den Vermögensaufbau, denn bei den Freizeiten rutscht man leicht ins Minus“, zeigte sich Gohl sehr zufrieden.

Zufrieden waren auch die versammelten Mitglieder mit der Arbeit des Vorstands, den sie nach der Entlastung durch Wiederwahl bestätigten. „Es geht immer noch vorwärts“, stellte der langjährige Vorsitzende Bernd Schuler stolz fest und Jürgen Kempter, stellvertretender Vorsitzender, wusste die Ursache: „Du bist der Motor in unserem Verein“, dankte er Gohl. „Wenn Du nicht wärst, hätte ich nicht so viel Motivation – und das geht allen so.“