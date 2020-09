Die Tour der Leiden, sie ist wieder da. Am Samstag sind die Teilnehmer des berühmtesten Radrennens der Welt in Nizza am Mittelmeer gestartet. Am Montag verließ die Strecke dann das Umland von Nizza, Ziel der dritten Etappe war Sisteron, wo die Radprofis nach 198 Kilometern ankamen – die sie wohlgemerkt an einem Tag zurückgelegt haben.

Auf der dritten Etappe der Tour de France: Der Deutsche Tony Martin (4. von links) tritt ebenfalls in die Pedale. Demnächst ist die Tour in Stockachs Partnerstadt La Roche-sur-Foron zu Gast. | Bild: Christophe Ena / dpa

Und was hat all das mit unserer Region zu tun? Abgesehen von radsportbegeisterten Menschen hierzulande, die sich für die Tour interessieren? Die Stadt Stockach hat in diesem Jahr eine engere Verbindung zur Tour de France. Eine der Etappen wird nämlich in der Stockacher Partnerstadt La Roche-sur-Foron, knapp südlich von Genf in den Alpen gelegen, enden. Die Teilnehmer der Tour de France werden am Donnerstag, 17. September, dort ankommen – nach einer anstrengenden Berg­etappe, denn auf den 175 Kilometern ab Méribel müssen sie mehr als 4000 Höhenmeter überwinden.

Den Beinamen Tour der Leiden – offenbar trägt die Tour de France ihn nicht von ungefähr. Da wäre La Roche in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien ja fast noch eine Reise wert – vielleicht sogar mit dem Fahrrad. Schade, dass die Aktion Stadtradeln in Stockach erst am 20. September anfängt...