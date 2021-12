An der B313 haben die Arbeiten für die Einrichtung der neuen, provisorischen Ampelanlage begonnen. Diese soll am Abzweig zur Straße Richtung Wahlwies, an der Autobahnauffahrt Stockach-West und an der Zufahrt zum Industriegebiet Hardt den Verkehr regeln solange die Umleitung von Espasingen nach Ludwigshafen über diese Strecke führt. Grund hierfür sind die momentan mit unter langen Wartezeiten an den entsprechenden Abzweigungen aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens (der SÜDKURIER berichtete). Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) auf Nachfrage mitteilte, soll die Ampel bis Freitag in Betrieb gehen. Der Verkehr ist während der Aufbauarbeiten nur geringfügig beeinträchtigt, da sich die meisten Arbeiten am Straßenrand abspielen.

Stockach Wegen Wartezeiten vor dem Abbiegen auf die B 313: Ampel soll Stoppstelle ersetzen Das könnte Sie auch interessieren

Insbesondere die Abzweigung nach Wahlwies ist schon länger ein Sorgenkind, da diese Stelle für die Polizei als Unfallhäufungsstelle gilt. Wie Carsten Tilsner, der Leiter des Stockacher Ordnungsamtes auf Nachfrage des SÜDKURIER mitteilte, wünsche sich die Stadt auf Dauer einen Kreisverkehr an dieser Stelle. Er sei indes gespannt darauf, welche Erkenntnisse die Einrichtung der provisorischen Ampel bringe.