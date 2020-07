Dieser geht für etwa 120.000 Euro brutto an die Firma Meier Straßen- und Tiefbau aus Stockach. Das Konzept für die Neugestaltung stammt von der Hilzinger Landschaftsarchitektin Beate Schirmer. Wie der Wahlwieser Ortsvorsteher Udo Pelkner, der auch für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt, in der Sitzung erklärte, sei dies nur der erste Schritt der Arbeiten, die am Wahlwieser Friedhof geplant seien. Es soll außerdem mit der Aussegnungshalle weitergehen, in der sich ein Werk des Künstlers Edzard Seeger befindet, und mit dem Gefallenendenkmal.

Stockach-Wahlwies Asphaltierte Wege, schönere Plätze, Glasfront vor der Aussegnungshalle: Demnächst wird am Wahlwieser Friedhof umgebaut

Stadtbauamtsleiter Willi Schirmeister hatte bereits bei früherer Gelegenheit erklärt, worum es bei der Umgestaltung geht. So sollen Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, auf den Wegen besser zurechtkommen. Außerdem gehe es darum, die Wege durch den Bitumenbelag leichter von Unkraut freizuhalten als derzeit. Denn der Einsatz von Spritzmitteln sei nicht mehr erlaubt.