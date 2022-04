Laut der Ankündigung tritt das Musikkomiker-Duo Gogol & Mäx mit ihrem Programm „Teatro Musicomico – Das Jubiläumslachkonzert“ auf. Die beiden Künstler seien seit mehr als 30 Jahren in Konzerthäusern und Theatern in ganz Europa unterwegs und Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik, die sie in ihrer Show mit Humor verbinden. Der Erlös des Benefizkonzerts soll für die Ukraine-Flüchtlinge im Raum Stockach genutzt werden und sie unterstützen.

Der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt 13 Euro. Karten gibt es im Internet unter www.stockach.de oder bei der Tourist-Information Stockach unter der Telefonnummer (07771) 802300. Der Lions Club Stockach bittet darum, Hygieneregeln und Vorschriften zu beachten, die am Tag des Benefizkonzerts gelten.