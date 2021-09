Gabriel Lehn, Schüler von Andreas Freudenthaler an der Musikschule Stockach, hat bei den Swiss Percussion Competitions in Winterthur in der Kategorie „Drumset Fortgeschrittene Jahrgang 2008“ Platz 3 erreicht.

Die Jury, in der unter anderem Professoren von Musikhochschulen sitzen, habe vor allem seine Musikalität und Technik gelobt, so eine Pressemitteilung der Musikschule.