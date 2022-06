von Reinhold Buhl

Beinahe hätte Günter Harz eine doppelte Ehrung zuteilwerden können: Ernennung zum Ehrenmitglied und 60 Jahre Mitglied im 1929 gegründeten Tennisclub Stockach. Aber eben nur fast, denn Harz ist 1963 in den Club eingetreten, sodass ihm zum 60. Jubiläum noch ein Jahr fehlt. Ehrenmitglied ist er dennoch geworden.

„Unser Verein ist sehr sparsam mit Ehrungen, was ich auch sehr begrüße, da zu viele Ehrungen das Verdienst eines Geehrten relativieren“, erklärte der Vorsitzende des TC Stockach, Frank Hünefeld, in seiner Laudatio auf Günter Harz, dessen Ehrung er als längst überfällig bezeichnete. Eigentlich hätte die Ehrung schon bei der vergangenen Generalversammlung im großen Rahmen stattfinden sollen. Sie musste aber verschoben werden und wurde kürzlich auf der Anlage des Tennisclubs nachgeholt. „Kein Mitglied und kein Spieler hat unseren Verein so nachhaltig zum Positiven verändert wie Günter“, betonte der Vorsitzende.

Dank ihm wurden die Stockacher ehrgeiziger

Als dieser Anfang der 1960er-Jahre nach Stockach kam, war das heutige Gerätehäuschen das Clubhaus und die Anlage hatte zwei Plätze, wobei ein dritter angedacht war. Es gab damals in Stockach keine Mannschaften, nur Freundschaftsturniere mit Tuttlingen und Kreuzlingen, die mehr gesellschaftlichen als sportlichen Wert hatten. Zu dieser Zeit spielten alle umliegenden Städte bereits Turniere im Badischen Sportbund.

„Und da kam Günter Harz ins Spiel, der die ersten Tennismannschaften zu den Medenspielen – so heißen die Verbandsspiele im Weißen Sport – anmeldete“, erzählt Hünefeld. Der Vorsitzende ergänzt, dass Harz sich bald als Trainer zur Verfügung stellte und die Ranglisten einführte. Innerhalb kurzer Zeit habe der Verein einen deutlichen sportlichen Aufschwung genommen. Harz, damals Spitzenspieler des TC Stockach, führte die erste Herrenmannschaft 1976 ins badische Finale um den Aufstieg in die heutige Baden-Liga, und nach seinem Wechsel zu den Senioren führte er diese Mannschaft bis in die Regionalliga, damals die höchste deutsche Liga.