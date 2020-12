Sascha Klemann, seit vorletztem Jahr Vorsitzender des Fördervereins der Sonnenlandschule, Schule für sprachbehinderte Kinder und Jugendliche des Landkreises Konstanz, ist sehr glücklich. Denn trotz Corona kann er sagen, dass, zumindest in finanzieller Hinsicht, das Jahr 2020 ein sehr gutes Jahr für den Förderverein und damit letztlich für die Schule war: Entgegen aller Erwartungen und nach einem schwierigen Jahresstart gab es nämlich für den Verein etliche Spenden von verschiedenen Unternehmen, die es dem Förderverein nun ermöglichen, einige schon lang geplante Projekte zu realisieren.

2019 war Ebbe in der Kasse

Angefangen hatte alles damit, dass die Kassiererin des Fördervereins Anne Rhiemeier im Rückblick auf das Jahr 2019 von einem schlechten Kassenstand berichtet habe, erzählt Sascha Klemann, woraufhin die anderen Mitglieder sich einig gewesen seien, dass sie versuchen müssten, Sponsoren oder Spender für den Förderverein zu gewinnen.

Der seit 1986 bestehende, gemeinnützige Verein hat derzeit 108 Mitglieder, welche entweder jährlich zehn Euro für eine Einzelmitgliedschaft oder zwölf Euro für eine Familienmitgliedschaft zahlen und jeweils beim ersten Elternabend der ersten Klasse akquiriert werden. Dass aber die Summe dieser Mitgliedsbeiträge nicht ausreicht, um die Ziele der Arbeit des Fördervereins zu realisieren, kann man sich vorstellen.

Schnelle Erfolge

Kaum war der Wunsch nach finanzieller Hilfe formuliert worden, überschlugen sich dann ganz unerwartet die Ereignisse: Von verschiedenen Firmen aus dem Landkreis und weiteren Spendern kamen insgesamt 19.250 Euro zusammen.

So wurde 2020 dann ein, wie Klemann sagt, „unheimlich erfolgreiches Jahr, weil Leute sich an den Tisch gesetzt hatten und gesagt haben, wir packen‘s an“. Und daraufhin seien, quasi aus dem Nichts heraus, die Spenden gekommen, die es nun dem Förderverein ermöglichen, Dinge anzuschaffen, die den Kindern nützen.

Auch Hilfe für bedürftige Eltern

Der Verein unterstützt die Sonnenlandschule beispielsweise bei der Anschaffung von Therapiematerialien, Spielgeräten, in der Schulhofgestaltung, bei Festen, Kulturveranstaltungen, Ausflügen und vielem mehr.

Dazu gehören auch Hilfen, die für bedürftige Familien wichtig sind und großen Effekt haben können: „Es gibt Eltern, die es sich vielleicht nicht leisten können, den kleinen Teilnahmebeitrag für ihr Kind zu bezahlen, wenn es zum Schlittschuhlaufen geht“, erzählt Sascha Klemann. „Und da kommt dann der Förderverein ins Spiel und macht es dem betreffenden Kind möglich, mitzugehen.“

Beliebte Aktion: Schüler der Sonnenlandschule backen auf dem Schulhof Stockbrot. Bild: Sonnenlandschule | Bild: Sonnenlandschule

Angesichts der zunehmenden Digitalisierung stehe, so erzählt Klemann, außerdem die Einrichtung des Computerraums an. Ferner sollte auch eine durchgängige Einzäunung des Schulgeländes gebaut werden, da es nachts manchmal zu Vandalismus auf dem Gelände komme, vor allem auf den Spielgeräten draußen.

Stockach Jede Menge Scherben: Unbekannte zerstören mehrere Tonfiguren an der Sonnenlandschule in Stockach Das könnte Sie auch interessieren

Und dann gibt es auch noch das Thema Transport. Hierzu sagt Schulleiter Heino Sittig: „Wir sind darauf angewiesen, dass die Firma Meißner aus Singen die Kinder von überall her abholt, auch aus der letzten Ecke des Landkreises, teils sogar mit dem Sammeltaxi. Wenn die Firma das nicht machen würde, dann könnten viele Eltern ihre Kinder gar nicht auf diese Schule schicken.“

Aber auch das will bezahlt sein: Zusätzlich zum Geld, das vom Landratsamt und Land käme, habe der Elternbeirat aktuell eine Spende von den Eltern organisiert, erklärt Sascha Klemann, als Dankeschön für das sichere und korrekte Fahren ihrer Kinder zur Schule. Bei den Bussen führen aber auch ehrenamtliche Begleiter mit, welche dem Herumtoben und Streiten im Bus Einhalt gebieten sollen. Diese Begleiter erhielten für das Engagement eine Aufwandspauschale vom Förderverein.

Schulleiter Heino Sittig berichtet: „Das Landratsamt registriert sehr wohlwollend, dass der Förderverein den Haushalt und somit das Land entlastet. So zahlt bei Neuanschaffungen ein Drittel der Haushalt, ein Drittel das Landratsamt und ein Drittel der Förderverein.“

Außerdem sei es in der Raumschaft des Landkreises sehr bekannt, dass die Kinder auf der Schule jede nur mögliche Unterstützung brauchen, um später dem Arbeitsmarkt voll zur Verfügung stehen zu können. Dies sei wohl auch der Grund, warum sich Firmen für die finanzielle Unterstützung interessierten.

Engagierte Eltern und Lehrer

Alles in allem könne man sagen, dass Eltern, Lehrer, Schulleiter und Förderverein der Sonnenlandschule mit sehr viel Engagement miteinander verbunden seien, sagt Sascha Klemann. „Das, was hier alle leisten, geht weit über ihre eigentliche Tätigkeit hinaus. Aber man kann sehen, dass etwas Gutes dabei herauskommt, wenn jeder ein bisschen was dazu tut. Und man kann auch mit kleinem Aufwand sehr viel Glück erzeugen. Wir hoffen natürlich, dass es auch im nächsten Jahr wieder jemanden geben wird, der sagt, ja, ich will etwas spenden – und warum nicht an die Sonnenlandschule?“