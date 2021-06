Stockach vor 1 Stunde

Endspurt mit Gesang: Im letzten Gottesdienst vor der Sanierung von St. Oswald durften der Chor und alle Besucher singen

Die Lockerungen in der Corona-Verordnung erlaubten im letzten Gottesdienst in St. Oswald in Stockach für lange Zeit Gesang, worüber sich alle freuten. Seit Montag sind die Gerüstbauer in der Kirche.