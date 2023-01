Zwölf Monate, 365 Tage und unzählige Themen: Im Jahr 2022 ist viel geschehen. Das Jahresrückblickrätsel, das jetzt doch schon mit diesem vierten Teil alle fehlenden Lösungsbuchstaben bringt, widmet sich denkwürdigen Ereignissen oder Entscheidungen. Bei jeder Frage ist nur eine Antwort richtig.

Die bisherigen Episoden zum Nachrätseln:

Die Gewinne Es gibt zwölf Preise: ein Gutschein für eine Saisonkarte des Freibads der Stadtwerke Stockach, zwei Narren-Kits des Narrengericht, drei Mal je zwei Kleinkunst-Eintrittskarten für „Götzendämmerung“ am 25. März im Bürgerhaus Adler Post, die das Kulturamt zur Verfügung stellt, zwei s‘Kärtle-Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils zehn Euro, die das Amt für Tourismus, Kultur und Marketing von Bodman-Ludwigshafen zur Verfügung stellt, sowie fünf SÜDKURIER-Überraschungstaschen. So funktioniert es Wer den Lösungssatz weiß, kann ihn im Zeitraum von Donnerstag, 26. Januar, 8 Uhr, bis Montag, 30. Januar, 12 Uhr, entweder per E-Mail an stockach.aktion@suedkurier.de oder telefonisch bei der Gewinnhotline (0 13 79) 37 05 00 70 mitteilen (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend). Wichtig: Nur wer seinen vollen Namen, die Adresse, Telefonnummer und den Lösungssatz angibt, wird in der Verlosung unter allen Teilnehmern berücksichtigt. Die Gewinner werden benachrichtigt und ihre Namen werden im Rahmen der Auflösung veröffentlicht.

Bauprojekt verzögert sich

Eigentlich sollte 2022 ein Gebäude in Bodman-Ludwigshafen für einen Neubau abgerissen werden. Welches?

Kindergarten St. Michael : Das marode Gebäude war letztendlich etwas länger in Betrieb als geplant, aber ist nun leer. (D)

Das marode Gebäude war letztendlich etwas länger in Betrieb als geplant, aber ist nun leer. (D) Feuerwehrhaus : Im ultraschnellen Verfahren konnte der Neubau auf Kurs gebracht werden. (F)

Im ultraschnellen Verfahren konnte der Neubau auf Kurs gebracht werden. (F) Bahnhof: Um dort ein supermodernes Multifunktionsgebäude wie in Bodman zu schaffen, steht der Neubau an. (B)

Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld 1.

Bild: Südkurier

Kunst regiert sechs Monate lang

Was war das Thema der großen Ausstellung des Stadtmuseum Stockach, die ein halbes Jahr dauerte?

Einheimische Maler : Rund 100 Werke von bekannten oder unbekannten Künstlern aus Stockach waren zu sehen. (M)

Rund 100 Werke von bekannten oder unbekannten Künstlern aus Stockach waren zu sehen. (M) Kinder malen Stockach : Eine Auswahl an 200 Bildern wurden ausgestellt. (S)

Eine Auswahl an 200 Bildern wurden ausgestellt. (S) Joan Miró: Unter dem Titel „Magie der Zeichen“ ging es um Werke des Künstlers. (H)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld 9.

Vernissage im Mai 2022 im Stadtmuseum. | Bild: Löffler, Ramona

Unbekannter Dieb unterwegs

Ein dreister Diebstahl in Nenzingen sorgte für viel Unverständnis. Wo wurde was gestohlen?

Geld: Aus der Eierkiste der achtjährigen Emma am Ortseingang fehlte plötzlich die Kasse. (S)

Aus der Eierkiste der achtjährigen Emma am Ortseingang fehlte plötzlich die Kasse. (S) Ortschilder: Jemand nahm im Herbst einfach alle gelben Ortsschilder von Nenzingen mit. (D)

Jemand nahm im Herbst einfach alle gelben Ortsschilder von Nenzingen mit. (D) Briefkasten: Unbekannte schraubten einfach den Briefkasten am Rathaus ab. (B)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld 4.

Schiff ahoi!

Im Sommer hätte die Schifffahrt in Bodman-Ludwigshafen beinahe ein Problem gehabt. Was war los?

Graugänse: Tausende Graugänse blockierten plötzlich den Hafen in Bodman. Es wurde befürchtet, dass sie länger bleiben, doch sie waren nur zwei Stunden da. (L)

Tausende Graugänse blockierten plötzlich den Hafen in Bodman. Es wurde befürchtet, dass sie länger bleiben, doch sie waren nur zwei Stunden da. (L) Corona-Verordnung : Die strengen Auflagen konnten fast nicht eingehalten werden. (P)

Die strengen Auflagen konnten fast nicht eingehalten werden. (P) Niedrigwasser: Der Pegel des Bodensees sank immer mehr, doch für Bodman und Ludwigshafen war er noch hoch genug. (M)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld 17.

Die MS Großherzog Ludwig im Hafen von Bodman. | Bild: Löffler, Ramona

Eine wichtige Möglichkeit

Eine Stockacher Apotheke hat ein Angebot im Zusammenhang mit Corona eingeführt, das sonst keine andere hatte. Welches?

PCR-Tests : Vor Ort konnten Erkrankte den Test machen lassen. (J)

Vor Ort konnten Erkrankte den Test machen lassen. (J) Masken-Flatrate: Für einen Pauschalpreis konnte man beliebig viele FFP2-Masken erhalten. (F)

Für einen Pauschalpreis konnte man beliebig viele FFP2-Masken erhalten. (F) Rabatt für Infizierte: Wer akut Corona hatte, bekam 50 Prozent Rabatt. (R)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld 7.

Bagger und Bauschutt

Bei einem markanten Gebäude ging nach langer Planung die Sanierung mit der Entkernung los. Um welches Gebäude handelte es sich?

Telekom-Gebäude in Stockach : Dort soll eine Außenstelle des Rathauses entstehen. (T)

Dort soll eine Außenstelle des Rathauses entstehen. (T) Altes Forstamt in Stockach: Museum und Bibliothek mussten vorübergehend in die Jahnhalle ziehen. (A)

Museum und Bibliothek mussten vorübergehend in die Jahnhalle ziehen. (A) Ex-Schlossbrauerei in Espasingen: In dem Gebäudekomplex entstehen 25 Wohnungen. (P)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld 27.

Sowas erlebt man nicht so oft

Bei einer Benefiz-Show im Zollhaus in Ludwigshafen sorgte ein Mann für eine Überraschung. Was machte er?

Heiratsantrag: Er sank auf dem roten Teppich vor seiner Freundin auf die Knie. (R)

Er sank auf dem roten Teppich vor seiner Freundin auf die Knie. (R) Protestaktion : Mit einem selbstkomponierten Lied protestierte er dagegen, dass Bürgermeister Matthias Weckbach bei der Wahl 2023 nicht mehr antreten will. (P)

Mit einem selbstkomponierten Lied protestierte er dagegen, dass Bürgermeister Matthias Weckbach bei der Wahl 2023 nicht mehr antreten will. (P) Kündigung: Er machte seinem Chef eine Szene vor allen Besuchern. (K)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld 10.

Weggang nach fast sechs Jahren

2022 wurde bekannt, dass der Stockacher Museums- und Stadtarchivleiter Johannes Waldschütz 2023 Stockach verlässt. Warum?

Neue Stelle: Er wird ab April neuer Kreisarchivar in Rottweil. (T)

Er wird ab April neuer Kreisarchivar in Rottweil. (T) Ausland: Er möchte ein paar Jahre ins Ausland gehen. (A)

Er möchte ein paar Jahre ins Ausland gehen. (A) Pause: Er will einfach mal für ein Jahr nichts tun. (S)

Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld 19.

Nicht alle sind zufrieden

Die Planung für den neuen Aachpark schritt 2022 voran. Was kam dabei als ein großer Kritikpunkt von Anwohnern auf?

Schlammtümpel : Einige befürchten, der geplante Aachparksee könnte ein stinkendes Gewässer werden. (H)

Einige befürchten, der geplante Aachparksee könnte ein stinkendes Gewässer werden. (H) Ablehnung von Ideen: Mehrere Personen hatten Vorschläge, die abblitzen. (I)

Mehrere Personen hatten Vorschläge, die abblitzen. (I) Zeitplan: Eine Gruppe von Befürwortern wollte, dass schneller gebaut wird. (Z)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld 25.

Feierlicher Spatenstich bei Orsingen-Nenzingen. | Bild: Dominique Hahn

Was lange währt, wird endlich gut

Der Spatenstich für ein seit Jahren ersehntes Projekt fand im Juli statt. Wo und wofür?

Action: Die Ladenkette baut auf dem ehemaligen ZG-Gelände eine neue Filiale. (A)

Die Ladenkette baut auf dem ehemaligen ZG-Gelände eine neue Filiale. (A) Fasnachtsmuseum : Der Neubau bei Schloss Langenstein hat begonnen. (L)

Der Neubau bei Schloss Langenstein hat begonnen. (L) Stadtbücherei: Bis 2024 soll ein modernes Gebäude auf dem ehemaligen Fernmelde-Parkplatz entstehen. (B)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld 31.

Ärztehaus im Kreuzfeuer

Was sorgte beim Ärztehaus neben dem Stockacher Krankenhaus für Kritik?

Geldverschwendung : Die vom Krankenhaus angemieteten Räume bleiben noch eine Weile leer. (O)

Die vom Krankenhaus angemieteten Räume bleiben noch eine Weile leer. (O) Parkflächen : Eine Gruppe von Fahrrad-Fans wollte Autoparkplätze zu Radflächen umwandeln. (P)

Eine Gruppe von Fahrrad-Fans wollte Autoparkplätze zu Radflächen umwandeln. (P) Fassadenfarbe: Einigen Anwohner fanden, das Weiß der Fassade reflektiere zu stark und wollten, dass sie in einem Creme-Ton oder Hellgelb umgestrichen wird. (F)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld 32.

Neuer Anzugspunkt

Was für eine Veranstaltung hatte in Mahlspüren im Tal Premiere?

Basecamp Bodensee: Auf einer Wiese fand ein Festival mit Musik, Reisevorträgen, Comedy und Essen statt. (A)

Auf einer Wiese fand ein Festival mit Musik, Reisevorträgen, Comedy und Essen statt. (A) Klassik im Freien: Unter diesem Motto gab es Konzerte mit Werken von Mozart. (F)

Unter diesem Motto gab es Konzerte mit Werken von Mozart. (F) Kinder-Olympiade: Grundschulkinder aus dem Landkreis konnten dort antreten. (K)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld 28.

Eine Veranstaltung bei Mahlspüren im Tal. | Bild: Constanze Wyneken

Ein besonderes Schmuckstück

Was für eine Verkaufsaktion sorgte in Eigeltingen für Aufsehen?

Fahrzeug: Die Feuerwehr wollte ein altes Fahrzeug gegen die Abgabe von Geboten verkaufen. (K)

Die Feuerwehr wollte ein altes Fahrzeug gegen die Abgabe von Geboten verkaufen. (K) Rathaus: Unbekannte inserierten es auf einem Kleinanzeigenportal im Internet. (R)

Unbekannte inserierten es auf einem Kleinanzeigenportal im Internet. (R) Erstausgabe: Eine historische Ortschronik wurde für den guten Zweck versteigert. (E)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld 30.

Geschenk von den Kollegen

Was wurde zu Ehren des Mühlinger Alt-Bürgermeisters Manfred Jüppner gemacht?

Brunnenstatue: Sie sieht aus wie er. (U)

Sie sieht aus wie er. (U) Baum: Alle Bürgermeister der Umgebung pflanzten ihm eine Bürgermeister-Eiche. (A)

Alle Bürgermeister der Umgebung pflanzten ihm eine Bürgermeister-Eiche. (A) Plakette: Ein Metall-Relief am Rathaus soll an seine 36 Jahre Amtszeit erinnern. (N)

Der richtige Buchstabe kommt in das Feld 23.