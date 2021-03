Der Schulalltag ist seit vielen Monaten eine riesige Herausforderung für alle Beteiligten. Vor allem die Kinder leiden unter den sich häufig wechselnden Rahmenbedingungen. Mal sind sie im Homeschooling, dann im Wechsel- oder Präsenzunterricht. Erst sitzen sie ohne Maske im Klassenzimmer, jetzt gibt es eine Maskenpflicht innerhalb und außerhalb des Unterrichts. Seit Montag müssen Grundschüler medizinische Schutzmasken tragen. In die Pausen im Freien dürfen sie ohne Maske, wenn der Mindestabstand von anderthalb Metern gewährleistet ist. In Stockach und Nenzingen demonstrierten Eltern am Dienstagmorgen gegen diese Maskenpflicht bei Kindern.

Demonstrantinnen müssen sich an klare Vorgaben halten Der Leiter des Stockacher Ordnungsamts, Carsten Tilsner, nannte die Regeln: „Eine öffentliche Versammlung muss 48 Stunden vorher angezeigt werden. Dabei muss erklärt werden, welches Thema der Versammlung, Kundgebung oder Demonstration zugrunde liegt und wer der Leiter dieser Veranstaltung ist.“ Im Gespräch mit den Organisatorinnen beider Schulen machte er die Vorgabe, dass die Demonstrationen nicht auf dem Schulgelände stattfinden durften. „Das wollten die Schulen, damit der Unterricht nicht beeinflusst wird.“ Auch solle die politische Meinungsäußerung aus dem Bereich herausgehalten werden, wo Kinder ihr nicht aus dem Weg gehen könnten, so Tilsner. Die Demonstrierenden durften keinen Lärm mit Trillerpfeifen, Trommeln, Megafonen oder ähnlichen Dingen machen und keine Kinder ansprechen. (wig)

Jessica Aurosio hatte den stummen Protest in Stockach initiiert. Dabei sollte es keineswegs gegen die Schule gehen. Die Mutter betonte: „Ich habe Verständnis dafür, dass die Schule ihre Vorgaben umsetzen muss. Die Lehrer tun ihr Bestes.“ Ihnen gehe es nur darum, dass die Kinder im Unterricht Masken tragen müssen. Es gebe wissenschaftliche Belege, dass die CO2-Rückatmung bei Kindern nicht wie bei Erwachsenen funktioniere. Sie sagte: „Kinder reagieren anders. Sie bekommen Schwindel, Übelkeit, Halsweh und Kopfschmerzen.“ Ihr sei sogar ein Fall bekannt, in dem ein Kind durch das Tragen einer Maske bewusstlos geworden sei. Olga Kopotilova hatte auch hygienische Bedenken: „Die Masken sind eine Bakterienschleuder.“ Auch fehle durch die Bedeckung im Gesicht jede Mimik. „Ein Lächeln, das das Herz aufgehen lässt, verschwindet“, bekräftigten die Mütter.

Sonja Hartmann, kommissarische Schulleiterin der Grundschule Stockach, sagte, sie habe vorab ein gutes Gespräch mit Jessica Aurosio geführt. Natürlich hätten die Eltern das Recht zu demonstrieren, wenn auch die Schule nichts für die Maskenpflicht könne. Aber sie sorge sich, weil eine Versammlung der Eltern vor der Schule die Kinder noch mehr irritieren könne. In einem Elternbrief hatte sie klar gemacht, dass sie die Zeit und den Ort der Demonstration falsch finde. Rund 40 Personen standen daher nicht auf dem Schulgelände, sondern entlang der Tuttlinger Straße. Unter ihnen waren auch Menschen, die keine Kinder an der Schule hatten und allgemeine Corona-Maßnahmen kritisierten.

Vor der Grundschule Nenzingen stehen am Morgen einige Eltern und Unterstützer, um gegen die Maskenpflicht der jüngsten Schüler zu protestieren. | Bild: Claudia Ladwig

Auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärte Sonja Hartmann, die Vorgaben zur Maskenpflicht kämen aus dem Kultusministerium. Die Grundschule Stockach teilt den Präsenzunterricht in Blöcke ein. Nach 90 Minuten Unterricht folgt eine halbstündige Pause, in der gelüftet wird und die Kinder vespern und raus gehen. Die große Pause der Erst- und Zweitklässler findet zwischen den großen Pausen der dritten und vierten Klassen statt, sodass jede Klasse in ihrer Pause einen eigenen Schulhof hat.

„Wir versuchen, mit der Situation möglichst kindgerecht umzugehen. Aber wir sind 370 Menschen hier, da ist es uns ein wichtiges Anliegen, einander zu schützen.“ Kinder, die aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit seien, müssten eine ärztliche Bescheinigung bei der Klassenlehrkraft abgeben. Sonja Hartmann wies darauf hin, dass Eltern nach wie vor die Möglichkeit haben, ihr Kind zuhause im Heimunterricht zu betreuen. Etwa drei bis fünf Kinder pro Klasse würden so lernen, sagte sie.

Bisher werden die Lehrkräfte zwei Mal pro Woche getestet. An Testmöglichkeiten für die Schüler sei sie dran, berichtete die Schulleiterin. Sie hoffe auf die Zeit, in der sich das Leben normalisiert haben wird. „Wir sind mit der Stadt in Planung für ein Außenklassenzimmer. Dafür soll eine Blockhütte im Osterholz aufgebaut werden. Wir wollen mehr in Richtung naturorientierte Schule gehen und auch draußen unterrichten.“

Zehn Personen demonstrieren bei der Grundschule in Nenzingen

In Nenzingen fand ebenfalls eine Versammlung statt. Hier waren gegen acht Uhr zehn Personen an der Grundschule. Initiatorin Ivonne Schiller sagte: „Wir möchten, dass jeder selbst entscheiden darf, ob Maske getragen wird. Wer das aus gesundheitlichen Gründen nicht will oder nicht will, dass sein Kind die Mimik und Gestik verliert, soll das für sein Kind entscheiden dürfen.“ Kinder bräuchten Sauerstoff zum Atmen und könnten sich ohne Maske besser auf den Unterricht konzentrieren. Sie sei auch der Ansicht, dass die sozialen Kontakte sehr wichtig seien, vor allem nach der langen Pause. Sie fürchte ohne Präsenzunterricht emotionale Folgen für die Kinder.

In Stockach haben sich rund 40 Personen in der Tuttlinger Straße vor der Grundschule verteilt, um dafür zu werben, dass die Kinder im Unterricht keine Masken tragen müssen. Sie fürchten, dass die Kinder dadurch gesundheitliche und mentale Schäden nehmen. | Bild: Claudia Ladwig

Schulleiterin Jeannette Spiekermann berichtete auf Nachfrage, sie hätten wie alle Schulen der Region in letzter Zeit drei didaktische Modelle gefahren: Fernlernunterricht mit Videokonferenzen, Wechselunterricht mit paralleler Notbetreuung und nun Regelunterricht unter Pandemie-Bedingungen. „Wir haben versetzte Unterrichtszeiten, unterschiedliche Pausenzeiten, vier Eingänge, bleiben mit den gleichen Lehrern im Klassenverband. Das bedeutet eine extrem aufwendige Organisation.“ Kein Kind sei im Fernlernunterricht, alle kämen. Bisher seien die Eltern relativ positiv eingestellt, die Kinder jedoch „emotional gebeutelt“ durch die wechselnden Umstände.

Die Lehrkräfte werden inzwischen einmal pro Woche von Mitarbeitenden der Apotheke Vetter getestet. Ab Freitag können sich auch Kinder durch deren geschultes Personal freiwillig testen lassen. Über 40 Kinder werden mitmachen, sagte Jeannette Spiekermann. Sie erzählte, dass alle Lehrer bereits ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten hätten und machte klar: „Wir wünschen uns auch ganz dringend normalen Unterricht für alle.“