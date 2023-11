Bange Aufenthalte an chaotischen Militär-Checkpoints im Irak, abenteuerliche Werkstattbesuche oder sich im wilden Verkehr von Mega-Städten wie Riad, Dubai oder Bagdad zurechtfinden – all das haben Anouk Köpfer und Camillo Pohl auf einer abenteuerlichen Reise durch den Nahen Osten erlebt.

Seit wenigen Wochen sind die beiden Weltenbummler wieder von dem großen Abenteuer mit ihrem selbst umgebauten Geländewagen zurück in ihrer Heimat Wahlwies. Was sie auf ihrer rund neunmonatigen Reise erlebt haben, möchten sie nun im Rahmen eines Erzählabends in Wahlwies berichten.

Bilder, Geschichten und andere Schätze

„Entlang von Fotos lassen wir unsere Reiseroute nochmals Revue passieren und nehmen Euch mit in die größte Sandwüste der Welt, durch pechschwarze Lavafelder, und treiben mit euch schwerelos im Toten Meer“, schreiben die beiden Weltenbummler in der Einladung zur Veranstaltung.

Wer mehr über all das hören will, hat am Freitag, 8. Dezember, um 19 Uhr im gelben Saal der Waldorfschule Wahlwies die Gelegenheit dazu. „Wir reisen unsere Route anhand von Bildern und Geschichten nochmal nach und haben danach noch eine offene Gesprächsrunde“, so Anouk Köpfer gegenüber dem SÜDKURIER. Außerdem wollen die beiden noch einige Schätze ausstellen, die sie von ihrer Reise mitgebracht haben. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.