Stockach Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Einsatz ab nachts um halb vier: So funktioniert der Winterdienst in Stockach

Auch am Wochenende soll es in Stockach wieder schneien, davon gingen die Technischen Dienste am Freitag aus. Kein Problem für die Mitarbeiter: Wie Leiter Oswald Stetter erklärt, ist man seit Mitte November vorbereitet und kann zum Räumen und Streuen ausrücken.