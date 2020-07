Der Corona-Skandal beim Schlachthofriesen Tönnies in Nordrhein-Westfalen hat die Frage, woher eigentlich das Fleisch auf dem Teller kommt, ins öffentliche Bewusstsein katapultiert. Für immer mehr Menschen ist es wichtig genau zu wissen, was mit Fleisch und Wurst passiert, bevor die Ware in die Kühltheke einer Metzgerei oder eines Supermarktes gelangt.

So arbeiten hiesige Metzger

Exemplarisch für die Stockacher Metzger, derer es in der Stadt vier gibt, erklärt Metzgermeister Max Knoll den Unterschied zwischen dem Metzgerei-Handwerk und der Fleisch-Industrie. Er hebt hier besonders die Themen artgerechte Tierhaltung, Regionalität und Direktverkauf, enge Beziehungen zu den Landwirten, gute Produkt- und Betriebshygiene, kurze Transportwege zu den Schlachthäusern und die Vermeidung von Plastikverpackungen hervor. „Die Pandemie treibt die Menschen ins Fachgeschäft“, sagt Max Knoll, „sie haben Vertrauen zu ihrem Metzger und zu ihren Landwirten.“

Metzger Max Knoll neben der digitalen Schautafel im Metzgerladen in der Stockacher Oberstadt. | Bild: Wyneken, Constanze

Tieren soll Stress erspart bleiben

Die Landwirte achten darauf, dass den Tieren vor der Schlachtung Stress möglichst erspart bleibt. Nach der Schlachtung wird das Fleisch zum Metzger transportiert und dort zu Produkten verarbeitet. Die für Stockach und Umgebung schlachtenden Schlachthöfe der Emil Färber GmbH (mit Hauptsitz in Emmendingen) sind im Vergleich zur internationalen Konkurrenz eher klein. Laut Harald Koneberg, Lebensmittel-Ingenieur und Beauftragter der Qualitätssicherung in den Schlachthöfen des Unternehmens, arbeiten im Schlachthof in Singen zehn und in Mengen 78 Personen. Drei Personen hätten Werksverträge, die weiteren Mitarbeiter seien fest angestellt.

EU-Vorgaben gelten seit langem

Was die Hygiene angeht, so griffen bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie strenge EU-Vorgaben. Es gibt eine exakte zeitliche Taktung, wann geschlachtet und wann gereinigt wird. Und auch auf Schlachthygiene, Gesundheitsüberwachung und das Tierwohl werde geachtet, sagt Koneberg. Hierfür seien in den Schlachthöfen stets Veterinäre und Tierschutzbeauftragte anwesend, für Lebend- und Fleischbeschau. Laut Konebergs Ansicht liegt die Ursache der Corona-Problematik bei Tönnies nicht daran, dass es ein Schlachthof sei, sondern an der Unterbringung der Werkarbeiter.

Jürgen Schilling und Azubi Vanessa Schroff stehen hinter der Wursttheke im Edeka-Aach-Center in Stockach. | Bild: Wyneken, Constanze

Metzger setzt auf andere Rassen

Für Bernhorst Koch, Inhaber der Landmetzgereien Koch mit Hauptsitz in Bodman beginnt die artgerechte Tierhaltung bereits früher: „Die Genetik bestimmt die Haltung der Tiere“, sagt er. Neu gezüchtete Schweinerassen zum Beispiel seien gar nicht für die Art der Haltung geeignet, die der Verbraucher sich wünsche. Darum setzt Bernhorst Koch auf alte Rassen wie das Schwäbisch-Hällische „Mohrenköpfle“, das Deutsche Landschwein oder das Bunte Bentheimer. Im Vergleich zu Schnellwuchssauen, die nur 130 Tage alt werden dürfen, würden diese Tiere erst nach rund 300 Tagen geschlachtet und seien deshalb viel gesünder und robuster. Natürlich sei der Preis für das Fleisch dieser Tiere höher, aber dafür sei das Fleisch etwas Besonderes. Koch lässt seine Tiere in Überlingen beim biozertifizierten Schlachthof Fairfleisch schlachten.

Wenn Tierwohl keine Rolle spielt

Mit Blick auf große Schlachthöfe berichtet Metzger Bernhorst Koch von tausenden von Tieren, die an einem Tag geschlachtet werden. Solche Schlachthöfe gebe es auch in Südwestdeutschland. Das einzelne Tier spiele hier in der Schlachtung keine Rolle mehr, Personal in einer für diese Vorgänge notwendigen Menge könne nicht gefunden werden und werde so „outgesourced“, wie Bernhorst Koch es beschreibt. Überhaupt sei es schwer, bestätigen Bernhorst Koch und Max Knoll, Fachpersonal zu finden. Nur wenige Menschen wollten noch das Handwerk des Metzgers erlernen.

Fleischverbrauch Die Tendenz ist erkennbar, dass sich immer mehr Menschen vom Fleischkonsum abkehren. Im Jahr 2019 lag, laut der Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse, der Anteil der Vegetarier in der deutschen Bevölkerung bei 6,1 Millionen Menschen. Das sind 400.000 mehr als 2017. Etwa 1 bis 1,3 Millionen Menschen leben sogar vegan. Wer genauer wissen möchte, wo sein Fleisch herkommt, der kann beim jeweiligen Metzger nachfragen. Durch das Scannen des QR-Codes auf den Verpackungen der Regionalprogramme von Edeka Südwest lässt sich laut Pressesprecher Florian Heitzmann die Herkunft des Fleisches bis hin zum Landwirt zurückverfolgen. Regionales Fleisch gibt es auch bei kleinen Erzeugern direkt vor Ort.

Vorwürfe an die Politik

Zudem hätten die Metzgereien Probleme mit der Fleischbeschaffung und müssten sich sehr bemühen, um im Preiskampf mithalten zu können. Knoll und Koch sind sich einig: die Politik habe die kleinen Schlachthäuser in Deutschland systematisch kaputt gemacht. Es komme nun massiv auf den Verbraucher an: Nur wenn dieser bereit sei, einen höheren Preis für wertiges Fleisch zu bezahlen, könnten die kleinen Metzger und Schlachthöfe bestehen.

Auch Straußensteaks kommen aus der Region, hier von der Straußenfarm Hegau-Bodensee. | Bild: Wyneken, Constanze

Das sagt Edeka über seine Produkte

Für Edeka Südwest bezieht Pressesprecher Florian Heitzmann Stellung. Er macht allerdings keine Angaben zu einzelnen Supermärkten des Unternehmens, da diese von selbstständigen Kaufleuten betrieben werden. Viel von dem Fleisch, das Edeka Südwest verkauft, komme aus einem unternehmenseigenen Produktionsbetrieb in Rheinstetten bei Karlsruhe. Das Fleisch werde von verschiedenen Lieferanten zugeliefert, so Heitzmann. Dabei komme Geflügel großteils aus Deutschland, Schweinefleisch fast ausschließlich. Heitzmann weist aber auch auf regionale und nach Biostandard erzeugte Produkte hin. So stamme das Fleisch der Regionalmarken des Unternehmens aus den Bundesländern des Absatzgebietes. Diese Tiere würden in Ulm oder Crailsheim geschlachtet.