Im Atelier von Siegi Treuter sieht es an diesem Nachmittag genau so aus, wie sich der Laie eine Künstlerwerkstatt vorstellt: bunt und ein wenig chaotisch. Das liegt an dem Projekt, das die Künstlerin gerade leitet: Im Rahmen einer Kunstwoche führt sie sechs Mädchen zwischen sieben und neun Jahren an verschiedene Formen der Malerei heran. Die Schülerinnen sind begeistert bei der Sache und Siegi Treuter schwärmt ebenfalls: „Sie malen unglaublich gut und sind sehr kreativ.“

Vor Jahren schon hat Siegi Treuter Kinderateliers angeboten, dann längere Zeit nicht mehr, obwohl sie leidenschaftlich gern mit Kindern arbeitet. Nun habe sie sich um ein Projektstipendium beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst beworben und es auch erhalten, erklärt sie. „Die Kinder mussten während der Corona-Pandemie in der Schule mit Masken sitzen, Präsenzunterricht fiel auch lange aus. Viele Kinder hatten gar kein richtiges erstes Schuljahr. Sie haben Defizite – nicht nur in Mathe und Deutsch.“

Man müsse ihre Kreativität wachhalten. „Hier geht es nicht darum, Farben zu verbrauchen. Ich erkläre ihnen die Herkunft der Farben und Materialien, wir probieren ganz unterschiedliche Techniken und Arbeitsweisen aus.“ Die Mädchen seien toll und hätten alle viel Potenzial, lobt sie.

An jedem Tag etwas Neues

Die Kunstwoche bringt an jedem Tag etwas Neues für die kleinen Teilnehmerinnen. Siegi Treuter beschreibt: „Ich baue das Programm auf, zeige ihnen, welche Papiere es gibt, welche unterschiedlichen Pinsel und Stifte sie verwenden können.“ Sie wolle die Kinder nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern, sagt sie.

Das Malen auf Leinwand und an der Staffelei habe den Mädchen ganz arg gefallen. Große Bilder kämen auch nochmal an die Reihe. Treuter verrät: „Ich mag die körperliche Bewegung beim Malen großer Bilder, die freiwerdende Energie. Man hat mehr Farbe auf dem Pinsel, die Bewegung ist nicht gebremst, sondern ausholend und fließend.“ Und die Ergebnisse aus Flächen, Linien und Bewegung können sich wirklich sehen lassen.

Die Mädchen mögen das Malen an einer Staffelei

Umso erstaunlicher, dass sich zunächst keine Kinder für diese Woche angemeldet haben. Die Künstlerin berichtet, sie habe sich direkt an die örtliche Grundschule gewandt und ihr Projekt vorgestellt. Dann habe sie Petra Wieshoff, die Schulleiterin der Grundschule Stahringen, bei der Kunstausstellung Art Ludwigshafen kennengelernt. Die habe gleich Namen im Kopf gehabt und ihre Schülerinnen gefragt. Alle sechs sind jetzt da – eine Familie hat sogar den Urlaub verschoben, damit ihr Kind teilnehmen kann.

Aus den Mädchen sprudelt es nur so heraus, als sie aufzählen, was ihnen am besten gefällt. Angelina findet das Selbstporträt toll, aber auch das Malen an der Staffelei, die kleinen Bilder auf Leinwand, die angemalten Schwemmhölzer vom See und das Mischen der Farben. „Die Restfarben haben wir als Kuddelmuddel auf Papier gemalt. Das ist schönes Geschenkpapier.“

Sophia gefällt, dass sie viele neue Dinge erklärt bekommt und alles selbst ausprobieren kann. „Heute habe ich zum ersten Mal ein richtig gutes Braun gemischt“, sagt sie stolz. Gearbeitet wird übrigens mit Acrylfarben in relativ guter Studioqualität, wie Siegi Treuter betont. Nur aus guten Materialien könne am Ende auch etwas Gutes entstehen.

Die Mädchen verwenden sechs Ausgangsfarben: die Komplementärfarben Rot, Blau und Gelb sowie die Mischfarben Ocker, Weiß und Chromgrün. Für Carlotta war es toll, auf Leinwand zu malen. Sie erzählt von ihrem Erfolg, Lila zu mischen und findet ihren Baum mit Bienenstock schön.

Maria, die Jüngste im Bunde, wollte unbedingt teilnehmen. Die Malerei an der Staffelei sei am tollsten, sagt sie. Marie erzählt vom Papierdruck mit Monotypie. „Aber eigentlich ist alles gut.“ Und Amelie mag neben den Selbstportraits das gemeinsame Kochen und Essen gern.

Ausstellung für die Familien

Nach der Mahlzeit gibt es mittags im ehemaligen Rathaus eine Ruhepause – in der meistens lieber gespielt oder getobt wird, wie alle lachend erzählen. Wenn der Kurs vorbei ist, wird Siegi Treuter alle Werke als Ausstellung für die Familien präsentieren. Danach dürfen die Kinder ihre Kunst mit nach Hause nehmen.

Jeden zweiten Donnerstag im Monat bietet die Künstlerin im Atelierhaus in der Rathausstraße 2 in Ludwigshafen ein offenes Atelier für Erwachsene an. Von 17 bis 22 Uhr können Ungeübte und Geübte in Farben schwelgen und unterschiedliche Techniken bei ihr erlernen. Auch Anfragen zu Kinderkursen hat sie bereits. Sobald fünf Kinder beisammen sind, könnte ein Kurs zustande kommen. Mehr Informationen unter Tel. 07773 1641 oder mobil 0177-8260546 sowie per Mail unter siegi.treuter@t-online.de