Eine Frau ist am Montagmittag bei einem Unfall auf der A98 verletzt worden, teilte die Polizei mit. Eine 62-Jährige sei mit ihrem Audi von Stockach in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs gewesen. Wegen Problemen mit dem Fahrzeug habe die Frau dieses auf den Standstreifen gelenkt. In der Folge habe ein von hinten kommender Lastwagen das Heck des Audis touchiert.

Der Laster sei daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Bankett hinter der Leitplanke im Hang zum Stehen gekommen. Die 62-jährige Audi-Fahrerin habe durch den Aufprall Verletzungen im Gesicht erlitten und sei zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Aufgrund der Schräglage des Lasters war laut Polizei eine Spezialfirma zur Bergung erforderlich. Währenddessen sei die Fahrbahn voll gesperrt worden. Der Schaden am Audi betrage rund 5000 Euro entstand. Das Auto sei abgeschleppt worden. Die Feuerwehr habe während der Unfallaufnahme mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften unterstützt.