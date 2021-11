von Reinhold Buhl

Beim Tennisclub Stockach hat es schon Tradition, dass die Saison mit einem Doppelturnier endet. Dazu hat Sportwart Andreas Messmer wieder einmal eingeladen, und Vorsitzender Frank Hünefeld freute sich über eine gelungene Veranstaltung, bei der wie immer der Spaß im Vordergrund stand. Dennoch gab es auch die sportliche Seite; so stand nach vier Stunden Spielzeit eine kleine Siegerehrung an, bei dem Vorstandsmitglied Andreas Bulkowski als Gewinner im Vordergrund stand.

Zufrieden mit dem Saisonende

„Es hat einfach alles super gepasst, ob beim Spielen oder beim anschließenden geselligen Beisammensein,“ so das Fazit Frank Hünefelds. Er spielte auch auf das gemeinsame Essen, zubereitet von den neuen Clubhauswirten, an. So gestärkt, konnte wenige Tage später der Abschluss-Arbeitseinsatz auf dem roten Sand anstehen. Da viele Mitglieder dem Aufruf zur Mitarbeit gefolgt sind, waren die anstehenden Tätigkeiten zügig erledigt. Greenkeeper Klaus Birkler stellte allerdings fest, dass bei keiner bisherigen Herbstputzete so viel Laub zu entsorgen gewesen sei wie in diesem Jahr. Er musste drei Mal mit seinem Pickup zur Deponie fahren, um die Grünabfälle zu entsorgen. „So viele – sogar große – Laubsäcke wurden noch nie gefüllt“, sagte Klaus Birkler als Zusammenfassung der Reinigungsaktion.

Das ist der Club Der Tennisclub Stockach ist im Jahr 1929 gegründet worden. Laut seiner eigenen Internetseite zählt er derzeit 235 Mitglieder, die Jugendabteilung hat 64 Mitglider. Seine Anlage im Osterholz umfasst fünf Tennisplätze.

Eine weit größere Herausforderung als die Laub-Entsorgung stellte die defekte Bewässerungsanlage auf Platz 3 dar. Um ein vermutetes Leck zu finden, mussten die Platzverantwortlichen Hänse Schmid, Roland Fiedler und Hans-Jörg Schmid auf dem Sandplatz an diversen Stellen Löcher graben. Ein schwieriges Unterfangen, denn es existieren keine Verlegepläne für die Zuleitungen mehr. Alle hoffen nun, dass das Problem bis zum Saisonbeginn 2022 gelöst sein wird. Vorsitzender Frank Hünefeld bedankte sich bei allen Helfern für deren Einsatzbereitschaft.