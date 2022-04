Virtuos und flink über Tasten huschende Finger, gespitzte Ohren, aber auch begeistertes Im-Takt-Klatschen – dies alles machte die fröhliche Atmosphäre beim Familienkonzert „Bach und seine Zeit“ aus, das am vergangenen Sonntag trotz Sonnenschein etliche Eltern oder Großeltern samt Sprösslingen in das Stockacher Bürgerhaus Adler Post gelockt hatte.

Der Komponist Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Bach (1685-1750) ist einer der bekanntesten Komponisten und Musiker, die jemals gelebt haben. Er war auch Kantor, Hofkonzertmeister, Violinist sowie Orgel- und Cembalovirtuose. Als Thomaskantor zu Leipzig und Schöpfer von Kirchen-Kantaten, Sonaten, Partiten und Suiten für Violine, Cello oder Flöte, Fugen, Motetten, Präludien, Toccaten, Passacaglien und Phantasien für Klavier, Cembalo und Orgel, sowie von Orchesterwerken, Ouvertüren und Sinfonien hat er sich in der Musikwelt einen bedeutenden Namen gemacht.



Zwar wurde Bach zu Lebzeiten als Virtuose, Organist und Orgelinspektor hoch geschätzt, seine Kompositionen waren aber nur einem relativ kleinen Kreis bekannt. Seine heutige Bekanntheit verdankt Bach dem Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, der mit der Wiederaufführung von Bachs Matthäus-Passion 1829 eine Bach-Renaissance einleitete. www.bach.de

Den Komponisten und Menschen Johann Sebastian Bach, den Erfinder der Fuge, besser kennenzulernen, war eines der Ziele der Veranstaltung. „Johann Sebastian Bach ist für mich der Größte der Großen“ hatte Georg Mais als Moderator und Autor gleich zu Beginn der Veranstaltung verlauten lassen. Und wie groß, im Sinne von bedeutungsvoll und wichtig, Bach tatsächlich war – das konnte man in den knapp eineinhalb Stunden dieses Nachmittags erleben.

Wichtige Stationen aus Bachs Leben

Gemeinsam mit dem Freiburger Pianist Aaron Löchle und einigen Schülern des Stockacher Schulverbunds Nellenburg konnten die Zuschauer wichtige Stationen und Begebenheiten aus Bachs Leben und Wirkungszeit tatsächlich erleben. Sie bekamen aber auch akustische Einblicke in Bachs Kompositionsstil, erfuhren was man mit Musik bewirken kann und vor allem wie das geht.

Auf spielerische Art und Weise konnte Entertainer Georg Mais dann den Zuschauern ein wenig Musiktheorie quasi heimlich unterjubeln. Man konnte ganz nebenbei also viel Lernen, ganz ohne es zu bemerken.

Da wären beispielsweise die Musikstücke, die Aaron Löchle in filigraner, schwebender Manier und scheinbar ganz leicht für das Publikum interpretierte: Ein Präludium aus dem Wohltemperierten Klavier, dann das „Capriccio BWV 992 992“, ein Adagio mit Fuge und etwas aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, die des Barockmeisters zweite Ehefrau war.

„Capriccio“ über Johann Jakob Bach

Mit Hilfe all dieser Musikstücke wurde Verschiedenes gezeigt, so zum Beispiel, dass Musik Emotionen ausdrücken kann, wie im „Capriccio“ eindrucksvoll bewiesen: Hier nämlich geht es um Bachs besonders geliebten Bruder Johann Jakob, der vermutlich im Jahr 1704 seinen Freunden und Familie verkündet hatte, dem Militär beitreten und somit dann in den Krieg ziehen zu wollen.

Beinahe ist die Komposition eine Art Programmmusik, wie man sie eher aus der Romantik kennt, denn in einzelnen Teilen kommen musikalisch etliche Gefühle zum Ausdruck, von Bestürzung über die Nachricht und den Versuch, den jungen Mann umzustimmen, bis hin zur Trauer, dass er doch abreisen wird. Schlussendlich ist ein Posthorn zu hören, das die tatsächliche Abreise und die Aufbruchstimmung des Bruders symbolisiert.

Auch Kinder kennen sich aus

Befragte Kinder aus dem Publikum deuteten die Stimmungen anhand der Tempi meist richtig, konnten auch Dur- oder Moll-Tonalität erkennen, Taktarten zuordnen oder sogar ein sich stetig wiederholendes Fugenthema innerhalb einer Komposition immer wieder heraushören. Manche Kinder konnten Georg Mais Fragen nicht beantworten, oder reagierten schüchtern. Es waren aber auch so einige Kinder im Publikum, die ein bisschen Ahnung von Musik zu haben schienen, oder die sogar selbst ein Instrument lernen.

So auch der junge Stockacher Alexander (10), der zusammen mit seiner Oma im Konzert war und Klavier lernt. Er spiele zwar eher „Modernes“, wolle aber auch mal etwas von Bach lernen: „Aber momentan ist Bach mir noch zu schwer“, sagte er. Seine Oma, Lubov Shukov, war begeistert davon, mit ihrem Enkel einem Familienkonzert beiwohnen zu können. Sie sei selbst Musiklehrerin, sagte sie, und es läge ihr am Herzen, dass ihr Enkel auch mal live Klassik hört: „Wegen Corona konnte man so etwas ja nun schon lange nicht erleben. Wir freuen uns deshalb.“

Lukas (10), auch ein Stockacher, kennt die Musik von Bach von Zuhause und sie gefällt ihm. Sein Freund Noah (11) spielte sogar bei den kleinen Theaterstücken mit, die mehrere Schüler der Klasse 5a vom Schulverbund Nellenburg auf der Bühne präsentierten und das fand Lukas aufregend.

Lebendige Scherenschnitte

Die Theaterstücke waren ein Zusatz zu den Schattenspiel-Filmszenen, die ebenfalls zwischen den Klavierstücken präsentiert wurden und die bereits im Jahr 2021 gedreht worden waren. Die damalige Klasse 6a (jetzt 7a) hatte sich viel Mühe gegeben, Bach samt einiger seiner Zeitgenossen als lebendige Scherenschnitte, teils auch mit einem Augenzwinkern, zum Leben zu erwecken.

Die Klassen- und Musiklehrerinnen Claudia Schiel und Nadja Kragler waren jedenfalls stolz auf die Ideen ihrer Schützlinge und deren Umsetzung. Die Schüler hätten berichtet, dass sie nicht nur viel über den Komponisten und Menschen Bach gelernt hätten, sondern dass die Projektarbeit auch den Klassenzusammenhalt gestärkt habe.