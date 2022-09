von Julia Kamenzin

Ganz schön was los war am vergangenen Sonntag rund um die Johanniterhalle in Hoppetenzell. Auf dem Parkplatz stand ein Festzelt, für reichlich Essen war durch Essenstände oder die Bewirtung durch Aussteller gesorgt. Viele Besucher hatten das Angebot des Fördervereins Dorfgemeinschaft Hoppetenzell angenommen und waren zum Dorffest erschienen. Gestaltet wurde das Familienfest in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen.

Viele Menschen folgen der Einladung

Den Gästen bot sich ein abwechslungsreiches Programm. Der Musikverein Zoznegg eröffnete das Fest mit gewohnt zünftiger Blasmusik beim Frühschoppen. Die Nachmittagsgäste wurden von der musikalischen Spielgemeinschaft aus Heudorf im Hegau und Eigeltingen unterhalten. Kinder konnten sich schminken lassen, im eigens gebauten Töpferofen eigene Tonkreationen brennen, Bogenschießen üben oder Cowboy und Indianer beim Tipizelt spielen.

„Es freut uns sehr, dass sich auch für den Kinderflohmarkt einige Anbieter gefunden haben“, sagt Jürgen Wegmann, Vorsitzender des Fördervereins und Ortsvorsteher. „Auch wenn es einiges an Aufgaben gibt, ist es schön, wenn das Dorf hinter einem steht“, so Wegmann weiter. Er freue sich darüber, wie viele Menschen aus der Bevölkerung der Einladung zum Fest gefolgt waren.

Die Einradgruppe aus Heudorf im Hegau zeigt artistisches Können beim Dorffest in Hoppetenzell | Bild: Julia Kamenzin

Bürgermeister im Festhopping

Nicht nur musikalisch kamen die Gäste beim Dorffest auf ihre Kosten. Auch Aussteller boten ihre Handwerkskunst zum Verkauf an. Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz unterstützte mit dem Kauf einiger Lose für die Tombola den Festerlös für die Dorfgemeinschaft. Er befinde sich an diesem Sonntag im Festhopping, da es viele Veranstaltungen im Raum Stockach gebe, die er besuche. Deshalb bleibe die Küche zu Hause kalt.

Und auch der Wettergott zeigte sich gnädig mit den Veranstaltern. So erhielt auch der Eisstand mit Deyers Hofeis vom Schorenhof guten Zulauf. Um die Umbaupause zwischen den beiden Musikvereinen zu füllen, wurden den Festbesuchern artistische Showeinlagen der Einradgruppe aus Heudorf im Hegau geboten. Fünf Mädchen und ein Junge zeigten ihr Können bei unterschiedlichen Tricks im Balancieren auf den Rädern, sie jonglierten Bälle oder zeigten Kunststücke beim Seilspringen mit mehreren Seilen.

Erlös soll Vereine und Gemeinschaftsleben unterstützen

Achim Kempter, Präsident des Narrenvereines und Mitorganisator des Dorffestes, freute sich, „dass nach der Corona-Pause nun wieder etwas stattfindet und, dass die Vereine im Dorf gut zusammenarbeiten, um dieses Fest zu stemmen“. Der Erhalt und die Förderung der Dorfgemeinschaft stehe bei diesem Fest im Vordergrund und der Erlös soll vor allem die Vereine und das Gemeinschaftsleben in Hoppetenzell unterstützen, erklärt Jürgen Wegmann. So habe der Förderverein in den vergangenen Jahren eine Truhe für die Spielgeräte auf dem Spielplatz angeschafft.