Stockach-Wahlwies vor 1 Stunde

Einbrecher zerstören Türen im Jugendtreff des Kinderdorfs und stehlen Geld

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 19.45 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, in den Jugendtreff des Pestalozzi-Kinderdorfs in Wahlwies eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen.