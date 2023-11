Gleich zweimal waren Langfinger am Donnerstag in den frühen Abendstunden in Stockach erfolgreich. Wie die Polizei mitteilt ist ein unbekannter Täter in zwei Wohnhäuser in der Kolpingstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr 20.45 Uhr habe sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen verschafft und dort sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt.

Dabei habe der unbekannte Täter in einem der beiden Häuser Schmuck und Bargeld erbeutet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von je rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Stockach habe die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Kolpingstraße aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Einbrechers geben können, sich unter der Telefonnummer 07771 93910, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen anbieten. Termine können beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531 9951044 vereinbart werden.