Unbekannte sind laut einer Mitteilung der Polizei im Zeitraum von Freitagnachmittag, 16 Uhr, bis Montagnachmittag, 17 Uhr, in eine Firma auf dem Franz-Ziwey-Ring im Industriegebiet Hardt eingebrochen.

Die Täter hätten ein Fenster aufgehebelt und seien so in die Geschäftsräume gelangt. Dort hätten sie alles durchsucht. Aus einem Büroraum erbeuteten die Täter Bargeld, so die Polizei. Das Polizeirevier Stockach hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt unter 07771/9391-0 sachdienliche Hinweise entgegen.