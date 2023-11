Ein Wunder ist es eigentlich nicht, dass die Aula des Nellenburg-Gymnasiums in Stockach vom aufbrandenden Applaus nur so bebte, als der imaginäre Vorhang nach dem Premieren-Finale des Musicals „Pfeifen kann doch jeder“ von Stephen Sondheim fiel. Denn die Musical-AG unter der Leitung von Martina Hartmann und Claudia Seeber hat gemeinsam mit einem fünfköpfigen Instrumental-Ensemble der Technik-AG und vielen weiteren Beteiligten wieder einmal eine Bühnendarstellung erschaffen, die von sich reden macht.

Die Handlung erzählt von einer Kleinstadt, in welcher die Bürgermeisterin Cora Hoover Hooper – bei der Premiere wundervoll hysterisch gespielt von Antonia Zander – feststellt, dass ein Wunder her muss, um sich bei den Einwohnern wieder beliebt zu machen. Und eine weitere Miró-Ausstellung kann es nicht sein. Eine erfundene, plötzlich sprudelnde Wasserquelle lockt viele zahlungswillige Pilger herbei, die sich dann jedoch durch einen Fehler der Klinikleitung mit den Einwohnern der lokalen Psychiatrie vermischen.

Welch grandioses Chaos entsteht da auf der Bühne, in welchem sich alkoholisierte Krankenpflegerinnen mit den vermeintlich Verrückten vermischen, in dem selbst die resolut-logische Stationsschwester – hingebungsvoll gespielt von Patrizia Urban – nicht mehr weiß, wer eigentlich wohin gehört. Und wo der plötzlich auftauchende Doktor J. Boyden Hepgood – stark gemimt von Rouven Baltrusch – sich ebenfalls als unecht erweist, da er eigentlich selbst Klinikbewohner ist.

Die Frage, wer denn schlussendlich verrückt ist und wer nicht, was wahr ist, was erfunden, und wem man Glauben schenken soll und wer lügt, legt im Grunde den Finger in die Wunde der Aktualität: In nicht wenigen Ländern dieser Welt verbreiten doch so einige Herrscher, Oberhäupter und Regierende „Fake News“, um sich beliebt zu machen, stellen jedoch ihre Gegenspieler als diejenigen hin, die lügen. Im Musical lernt man auch, dass sowohl Rechnungsprüfer – bei der Premiere gespielt von Christian Zander – als auch Schatzmeister, den Natalia Stelling spielte, in einem Regierungsgeflecht eine immens wichtige Rolle spielen. Denn: „Mit jeder guten Statistik kann man jede Frage beantworten“, heißt es im ersten Akt.

In musikalischer Hinsicht ist dieses Musical übrigens alles andere als „leichte Kost“ und geht bei Weitem nicht so leicht ins Ohr wie die früheren vom Gymnasium interpretierten Musicals „My Fair Lady“ oder „The Pirate Queen“. Denn jazzig kommt es daher, mit schwierigen Rhythmen, mit Synkopen in beträchtlicher Anzahl, mit Parlando-Arien, also schnellem Sprechgesang, und mit fordernden Chorpartien. Für die Darsteller der Stockacher Musical-AG scheint dies aber alles kein Problem darzustellen, denn sowohl Solisten als auch Chor singen, tanzen, spielen und eskalieren musikalisch, als gäbe es kein Morgen und als hätten sie nie etwas anderes gemacht.

Claudia Seeber ist besonders hervorzuheben, die während des gesamten Stückes nicht nur Klavier spielt, sondern parallel das Instrumental-Ensemble leitet und den Sängern ihre Einsätze gibt. Nach ihren eigenen Angaben sei hierfür allerdings monatelanges und täglich mehrstündiges Üben erforderlich gewesen. Pfeifen kann zwar jeder – so Klavierspielen aber nicht. Auch kein Wunder also, dass auch passionierte Musical-Gänger wie das Stockacher Ehepaar Agnes und Dieter Greß das hohe Niveau der jugendlichen Darsteller bewunderten und darüber staunten, wie so viel Text dermaßen gut auswendig gelernt werden konnte. Nachdenklich äußerte sich Dieter Greß zu der Thematik: „Wie erkennt man denn, wer in dieser Welt verrückt ist? Sind die Verrückten nicht einfach nur anders?“

Und auch Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz mit seiner Partnerin Ursina Vaterlaus war beeindruckt vom hohen Anspruch dieses Musicals. Sie lobten: „Die machen das einfach großartig.“ Zur gesellschaftskritischen Komponente des Stückes wollte sich das scheidende Stadtoberhaupt aber nicht äußern. „Ein Wunder ist nur dann ein Wunder, wenn es wie ein Wunder funktioniert“, ist einer der Leitsätze des Musicals, das von allen Beteiligten des Nellenburg-Gymnasiums so großartig realisiert wurde, dass sich diejenigen, die diese Aufführung erlebt haben, lange daran erinnern werden. Und dass wirklich ein jeder pfeifen kann, wurde am Ende der Premiere bewiesen: Da sangen und pfiffen die Darsteller gemeinsam mit dem Publikum den Titelsong.