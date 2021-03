Mahlspüren im Tal vor 3 Stunden

Ein unbekannter Täter hat eine Versorgungsstation der Bodensee-Wasserversorgung beschädigt

Weil es in der Zeit zwischen Dienstag, 23. Februar, und Montag, 1. März, zu einer Sachbeschädigung an der Versorgungsstation der Bodensee-Wasserversorgung in Mahlspüren im Tal gekommen ist, sucht die Polizei nun Zeugen.