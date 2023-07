Eine außergewöhnliche Serenade genossen die Besucher des Skandinavischen Abends jüngst im Innenhof des Berufsschulzentrums Stockach. Das teilt der Kammerchor Stockach mit. Vom Kammerchor und dem Quartett Wind&Strings wurden sie demnach in skandinavische Musikwelten entführt, die von der Schönheit Südschwedens, der Sehnsucht der Fischer nach der Heimat, der Ausgelassenheit bei Tanz und Gesang sowie der Faszination der Polarlichter erzählten.

Andreas Maier vom Berufsschulzentrum begrüßte im dicht besetzten Atrium die Gäste und zeigte dabei seine Freude über die seit vielen Jahren bestehende Zusammenarbeit mit dem Chor. Martina Hartmann, die für den erkrankten Chorleiter Stefan Gräsle das Dirigat übernommen hatte, beschrieb in ihren kurzweiligen Ansagen die Intension der Stücke. Im ersten Programmteil wechselten sich gesangliche und instrumentale Kompositionen ab. Der Chor bot skandinavische Volksweisen; das Quartett Wind&Strings mit Johanna, Helena und Ulrike Gräsle sowie Oskar Schilling musizierte ebenfalls bekannte Lieder Skandinaviens, die vom „Danish String Quartett“ neu arrangiert worden waren, schreibt der Chor in seiner Mitteilung.

Der Komposition „Northern Lights“ von Ola Gjeilo hatte der Chor den Namen für die Serenade entlehnt, und damit eröffnete er den zweiten Programmteil. Sphärisch dicht gewebte Klänge waren zu hören, wie auch beim ebenfalls von Gjeilo vertonten Abendgebet, bei dem der mehrstimmige Chorklang die von Klavier (Ulrike Gräsle) und Trompete (Manuel Dreßen) geführte ergreifende Melodie begleitete. In diese beiden gefühlvollen Kompositionen eingebettet kamen zwei Lieder aus dem Film „Wie im Himmel“ zur Aufführung, dem das von Benny Anderson komponierte Lied „Klinget, meine Glocken“ folgte. Die Band Abba gehört zu Schweden und so durften, so der Chor, auch einige ihrer größten Hits beim skandinavischen Abend nicht fehlen. Yvonne Münzer übernahm die Soloparts des Medleys „Mamma Mia“, bei dem sich der Kammerchor von seiner poppigen Seite zeigte.