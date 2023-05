Stockach – amüsante, wenn auch schwarzhumorige Handlung, ein Bühnenbild wie ein Gemälde zum Hineinsetzen und Darsteller, die ihre Seele heraus- und sich damit in die Herzen der Zuschauer hineinspielten – dies alles konnte man am vergangenen Samstagabend erleben: Die Theater-AG des Nellenburg-Gymnasiums hat unter der Leitung und Regie von Judith Glunk ein neues Stück auf die Bühne gebracht und zum zweiten Mal gespielt. Es heißt „Arsen und Spitzenhäubchen“, spielt im New Yorker Stadtteil Brooklyn der 1940er-Jahre und erzählt, auf überaus amüsante Art und Weise, eine eigentlich düstere Handlung.

Der Schein trügt

Zwei alte Tanten, Abby und Martha Brewster, hinreißend und liebenswert gespielt von Ava Weber und Jana Kalter, lassen in der Krimikomödie ihre ganz eigene Art der Nächstenliebe walten: Sie bringen, mit dem Vorwand Zimmer zu vermieten, alleinstehende, alte Menschen um – mit selbstgemachtem Holunderwein, der einen Hauch Arsen enthält. Doch nicht genug des Grauens. Ihre Nichte Teddy (Mendy Mbonyumuhire), die sich dank einer Persönlichkeitsstörung für den amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt hält, verscharrt die Leichen im Keller, respektive sie gräbt dort den Panama-Kanal. Neffe und Theaterkritiker Mortimer Brewster, dem Florian Gamer mit seinem hingebungsvollen Spiel wundervoll eine nervlich höchst angespannte Seele einhaucht, fällt im Stück von einem Schreck in den nächsten: Zuerst nämlich muss er eine Leiche in der Fenstertruhe entdecken und dann feststellen, dass seine süßen Tanten vielleicht nicht ganz richtig im Kopf und außerdem kaltblütige Mörderinnen sind. Dabei versucht er stets alles zu vertuschen und seine Verlobte Elaine Harper (Josephine Hesse) vor allem Übel zu bewahren. Zu allem Überfluss taucht plötzlich auch noch sein sarkastischer Bruder Jonathan Brewster (David Szabo), ein weltweit gesuchter, brutaler Massenmörder mit Komplizin Dr. Einstein (Nina Bianchi), in der düsteren Villa auf und bringt ebenfalls eine von ihm gemeuchelte Leiche mit.

Die große Spielfreude, mit der alle Darsteller die Charaktere dramatisch gestalteten, zeigt, welchen Spaß die Jugendlichen in ihrer Theater-AG haben. Auch Nebenrollen wie die Polizistinnen (Lena Leiderer, Maja Glunk, Fiona Lutz, Luisa Bohl), die Mordopfer (Hannah Emmerich, Sara Rajkovic) oder der Pfarrer Dr. Harper (Nico Schmitt) mimten ihre Rollen mit Hingabe. Und so konnte dann schnell der Funke, nein das Feuerwerk, zum Publikum überspringen. Hieran war allerdings auch das aufwendige Bühnenbild schuld, das so schön war, dass man gerne selbst darin wohnen würde. Die Kunst- und Bühnenbild-AG unter der Leitung von Veronika Hammerl hat es gestaltet. Angelehnt an die Verfilmung des Filmklassikers von 1944, kam es ganz in schwarz-weiß daher. Dieser schwarz-weiße Faden spinnt sich übrigens auch im detailverliebten Programmheft und den Eintrittskarten weiter. Was für eine schöne Gesamtkomposition, die die rund 100 Zuschauer in der Aula begeisterte, wie man am nicht enden wollenden Applaus am Ende merken konnte.

Und wenn man schon beim Loben ist, sollten auch unbedingt die Kostüme (Ava Weber) erwähnt werden, die das Publikum, eben mit „alter Spitze“ an Tantenblusen, mit Panama-Kanal-tauglichem Safarihut von Teddy und eleganter Abendrobe an Elaine Harper in alten Zeiten schwelgen ließ. Und was wäre eine Theateraufführung ohne gute Veranstaltungstechnik und Beleuchtung, welche ihrerseits unter der Leitung von Samuel Klein und Christian Zander von der Technik-AG des Gymnasiums realisiert wurden. Welch Glück für das Gymnasium, so viele fähige Menschen zusammenbringen zu können, die ein Theaterstück zu einem solchen Erfolg werden lassen. Zu guter Letzt sei auch noch die Leistung von Anjuli Weber hervorgestellt, die als Souffleuse für die gesamten zwei Stunden Spieldauer neben der Bühne höchst aufmerksam und konzentriert den Text mitverfolgen musste, um bei eventuellen Hängern leise flüsternd zu helfen.

Tief beeindruckt zeigte sich Zuschauer Manfred Schnopp, Schulleiter des Nellenburg-Gymnasiums bis 1994, der die feinste Mimik der Darsteller bis ins Detail besonders bewunderte. Er berichtete, dass er ein Abo im Theater in Singen habe, dass aber Schultheaterstücke wie dieses einen viel mehr „packten“ als gewerbsmäßiges Theater. Er sagte: „Die Faszination, die man heute erlebt, ist unbezahlbar. Wir haben es hier mit äußerst professionellen Amateuren zu tun. Alle sind in ihren Rollen so mutig. Das erfordert schon viel Selbstbewusstsein, so zu spielen.“