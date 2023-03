Martin Bosch (CDU) regte am Mittwoch im Planungsausschuss an, einen Defibrillator für das Bürgerhaus Adler Post für den Fall von Herz-Notfällen anzuschaffen. Dieser Wunsch sei ihm von Narrenrichter Jürgen Koterzyna zugetragen worden. In der Hauptstraße sei zwar bei einer Ärztin ein Gerät vorhanden, aber es sei wichtig, dass es im Bürgerhaus einen rund um die Uhr zugänglichen Defi gebe. Die nächsten öffentlichen Geräte seien mit dem Rathaus oder dem Edeka in der Zoznegger Straße recht weit entfernt.

Die positive Antwort kam ohne Zögern: „Werden wir schaffen“, sagte Bürgermeister Rainer Stolz direkt zu.

Zu den Hintergründen erklärte Koterzyna, der in der Sitzung anwesend war, dem SÜDKURIER, während der Vorbereitung zu den Fasnachtsveranstaltungen sei ihm immer wieder der Gedanke gekommen, „dass wir für einen Herz-Notfall nicht gerüstet sind“. Er fände es sinnvoll, einen Defi im Foyer anzubringen, den man dann ganzjährig bei allen Veranstaltungen im Notfall einsetzen könnte.

Erhält Wahlwies auch ein Gerät?

Der Wahlwieser Ortsvorsteher Udo Pelkner regte in der Sitzung an, zusätzlich ein Gerät für die Roßberghalle in Wahlwies zu besorgen. Auch dort könnte ein Defi für Notfälle gebraucht werden. Stolz sagte, weitere Geräte könnten Stück für Stück angeschafft werden.