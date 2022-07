Rund ein Jahr ist es nun her, dass in Stockach ein Nachfolger für die insolvenzbedingt geschlossene USG Umwelt Service GmbH bekannt gegeben wurde. Nachdem mehrere Monate lang unklar gewesen war, wo Bürger ihren Grünschnitt und andere Abfälle künftig abgeben können, übernahm im Juni 2021 die Container-Marquardt GmbH den Betrieb an der B313.

Viele positive Rückmeldungen

Während immer wieder Lastwagen und Autos aufs Betriebsgelände rollen, nehmen sich Manuela und Silvia Marquardt im Büro Zeit für einen kleinen Rückblick auf das erste Jahr in Stockach. Geschäftsführerin Manuela Marquardt sagt, ihre Erwartungen seien zum Teil sogar übertroffen worden. „Unser Angebot wird von den Kunden sehr gut angenommen. Wir erhalten viele positive Rückmeldungen. Das freut uns natürlich sehr“, erzählt Mutter Silvia Marquardt.

Geben und Nehmen mit anderen Gewerbetreibenden

Die Frauen berichten, dass ihr Unternehmen von den anderen Gewerbetreibenden im Industriegebiet Hardt sehr gut aufgenommen worden sei. „Es ist ein stetiges Geben und Nehmen. Alle sind froh, dass jemand Kompetentes den Platz betreibt und sie jeder Zeit kommen können. Und uns gefällt es hier auch.“

Geschichte des Unternehmens Silvia Marquardt und ihr Mann Reiner hatten das mittelständische Unternehmen im Entsorgungssektor 1987 gegründet. Schon fünf Jahre später wurden die erste Recyclinghalle und das Lager in Rietheim-Weilheim gebaut. 1994 erweiterten sie ihren Betrieb durch die Filiale in Singen, bevor sie 2021 schließlich das frühere USG-Gelände übernahmen. Die ganze Familie ist im Betrieb tätig. Im Zuge der Unternehmensnachfolge wurde aus der Firma Container-Marquardt mit Inhaber Reiner Marquardt zum 1. Januar 2021 die Container-Marquardt GmbH mit Manuela Marquardt und Julia Speck als Geschäftsführerinnen. Die dritte Tochter Carolin Huss ist Gesellschafterin und die Eltern arbeiten nun fast ausschließlich in Stockach. Was kommt in die Container? In den Containern dürfen ganz unterschiedliche Abfälle entsorgt werden. Die häufigsten Abfallsorten sind Altpapier, Aushub (Humus und in der Erde natürlich vorkommende Steine), Asbestzement (korrekt verpackt in Gewebesäcken mit Kennzeichnung „Asbest“), mineralisch verwertbarer Bauschutt (Fliesen, Steine, Betonbruch, Porzellan), gemischte Baustellenabfälle, Baustoffe auf Gipsbasis, Dachpappe, Folien, Grünschnitt, Holz nach Kategorien sortiert, Mineralfaser/Steinwolle in speziellen Gewebesäcken, Schrott und Edelmetalle und Sperrmüll. Am günstigsten wird es, wenn man direkt an der Anfallstelle vorsortiert.

Angenommen wird eigentlich alles außer Sondermüll wie zum Beispiel Farben, Lacke oder Medikamente. Manuela Marquardt erläutert: „Für jeden Abfall gibt es den geeigneten Entsorgungsweg. Manches können wir selbst verwerten, aus Bauschutt stellen wir zum Beispiel Recyclingschotter her und verkaufen ihn.

Das Material wird zum Auffüllen und Unterschottern von Hofflächen, Pools oder Terrassen genutzt. Altpapier verpressen wir und geben die Papierballen ins Recycling beispielsweise zur Herstellung von Toilettenpapier. Andere Abfälle werden gesammelt und an entsprechende Partner zur Weiterverarbeitung gegeben.“

Mitarbeiter Steven Saß beim Verladen des Grünschnitts. | Bild: Claudia Ladwig

„Wir sind nicht der Wertstoffhof der Stadt“

Für die Annahme von Grünschnitt aus Stockach, Orsingen–Nenzingen, Bodman-Ludwigshafen und Hohenfels gelten eingeschränkte Zeiten. Dieser kann Donnerstagvormittag, Freitagvormittag, Freitagnachmittag sowie Samstagvormittag abgeladen werden und wird wöchentlich zur Kompostierung weitergegeben.

Im Gegensatz zu den anderen Müllarten werden diese Kosten von den Städten und Gemeinden übernommen. Hierzu betont Manuela Marquardt: „Wir sind nicht der Wertstoffhof der Stadt Stockach, sondern ein privater Entsorgungsfachbetrieb. Die meisten Abfallsorten sind gebührenpflichtig. Die Kosten richten sich nach Art und Menge des Abfalls.“

Drei Mitarbeiter sind auf dem Gelände unterwegs, um die Anlieferungen zu betreuen und auf dem Hof Ordnung zu halten. Familie Marquardt ist dankbar für ihre zuverlässigen Mitarbeiter. „Es ist ein gutes Miteinander, wir sind alle ein gutes Team“, so Manuela Marquardt. „Unsere Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Wir haben Kundenkontakt, lernen viele Menschen kennen, beraten die Leute. Abfall ist nämlich nicht gleich Abfall. Es gibt über 700 verschiedene Abfallarten.“