Es gibt Apfel-, Birn- und Nussbäume in Stockach, die mit einem gelben Band markiert wurden. Dabei handelt es sich um Bäume, an denen das Ernten erlaubt und zugleich erwünscht ist, so eine Pressemitteilung.

Die Stadt Stockach und das Umweltzentrum Stockach haben sich der bundesweiten Initiative „Gelbes Band“ angeschlossen. Fast 100 Obstbäume der Stadt Stockach wurden bereits mit einem gelben Band markiert und stehen damit zur kostenlosen Ernte zur Verfügung. Die Bäume befinden sich in der Papiermühle hinter Caramobil.

Auch private Obstbaumbesitzer, die das eigene Obst nicht ernten können, dürfen sich an der Aktion beteiligen. Im Umweltzentrum Stockach werden die beständigen Papierbänder kostenlos abgegeben.

Regeln für Selbstpflücker

Beim Ernten des Obsts sind laut Pressemitteilung folgende Regeln zu beachten: Geerntet werden darf nur an Bäumen, die das gelbe Band tragen. Nur deren Früchte wurden von den Besitzern freigegeben. Es darf nur reifes Obst geerntet werden, also Fallobst, oder Obst, das dem Selbstpflücker beim Ernten quasi in die Hände fällt.

Jeder ist angehalten, auf das Eigentum anderer zu achten und sorgsam mit den Obstbäumen umzugehen. Es soll nur so viel Obst geerntet werden, wie selbst verwertet werden kann. Es darf geprüft werden, ob das Obst noch genussfähig ist, von einer braunen Stelle oder anderen kleinen Makeln müssen sich Selbstpflücker aber nicht abschrecken lassen, da sie einfach abgeschnitten werden können.

Aktion für mehr Nachhaltigkeit

Das Projekt „Gelbes Band“ leistet laut Pressemitteilung einen Beitrag, um Lebensmittelverschwendung zu minimieren und ein höheres Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Regionalität zu schaffen. Die Initiative wurde im Jahr 2020 mit dem Bundespreis „Zu gut für die Tonne!“ ausgezeichnet.

Informationen und gelbe Bänder zum Markieren der Bäume gibt es beim Umweltzentrum Stockach, Telefon: 0 77 71/49 99, E-Mail: info@uz-stockach.de

Die Standorte der markierten Bäume sind online einzusehen unter:

http://www.zugutfuerdietonne.de