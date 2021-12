Neujahrs-Backwaren haben eine lange Tradition als Glücksbringer. In Deutschland gibt es dabei große regionale Unterschiede, von Bundesland zu Bundesland und sogar von Region zu Region. Hier in Stockach hat sich der Neujahrsring etabliert, der von verschiedenen Handwerksbäckern in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gebacken und verkauft wird.

Rezept wird nicht verraten

Laut Definition handelt es sich dabei um ein Gebäckstück aus der Familie der sogenannten Gebildbrote. Das können in anderen Regionen dann auch Brezeln sein, Zöpfe, Schweine, Hasen, Hirsche oder Bäume. Der Neujahrsring wird hergestellt aus Milch, Hefe, einer hellen Mehlsorte, also Weizen- oder Dinkelmehl und entweder Butter oder Margarine. Jeder Bäcker hat sein ganz eigenes Rezept, das natürlich nicht verraten wird.

Die Symbolik der Neujahrsringe Ob in Ring-, Zopf- oder Brezelform – dem Neujahrsgebäck wohnt eine Symbolik inne: Die Kreisform steht für die Unendlichkeit. Sie besteht aus einem Geflecht mehrerer Stränge, die Dinge wie Gesundheit und Glück symbolisieren sollen. Ursprünglich sollte das Gebäck vor Krankheit, Unglück und Hunger schützen. Ein Teil davon wurde früher an Tiere verfüttert, um auch diese vor Unheil zu bewahren. Und getrocknete Gebäckreste wurden zerkleinert und für eine gute Ernte auf den Feldern verteilt. Mehr Infos über Bräuche gibt es hier.

Die jeweiligen Kunden aber schätzen den typischen Geschmack der Neujahrsringe „ihres“ Bäckers. Und viele schwören darauf, ihr Neujahr mit diesem Gebäck zu beginnen – wie zum Beispiel Harald Bäumle aus Espasingen, der sagt: „Ohne Neujahrsring ist das gar kein richtiger Neujahrstag.“

Geschenke für Kinder und Freunde

Silvia Manogg aus Mahlspüren im Hegau erzählt, dass in ihrer Bäckerei die Neujahrsringe schon in der fünften Generation gebacken werden, seit 1890 also. Dies allein beweist eigentlich schon die Beliebtheit dieses Hefegebäcks.

Der Neujahrsring – ein traditioneller und symbolbehafteter Glücksbringer zum Jahreswechsel. | Bild: Constanze Wyneken

Die Liste der Vorbestellungen und die lange Schlange derer, die am Neujahrstag kommen, um ihren Neujahrskranz bei ihrem Bäcker abzuholen, unterstreicht dies aber noch. „Manche Leute kaufen den Ring nur für sich selbst“, sagt Silvia Manogg, „aber die meisten kaufen mehrere, weil sie Andere damit beschenken – ihre Kinder oder Freunde.“ In jedem Fall sei der Neujahrstag wohl einer der geschäftigsten Tage im Jahr, sagt sie.

Wegen Corona kein Barschen

„Früher, also vor Corona, da haben die Vereine große Mengen Neujahrsringe gekauft“, sagt Ulrike Muthmann, die mit ihrem Mann Uwe eine auf Dinkelgebäck spezialisierte Bäckerei in Nenzingen betreibt, zu berichten: Es habe dort am Neujahrstag immer die Tradition des Barschens gegeben. Das ist ein Würfelspiel, bei dem man entweder als Gewinner mit Neujahrsring(en) nach Hause gehen kann oder als Verlierer einen Schnaps an alle Mitspieler ausgeben muss.

Uwe und Ulrike Muthmann aus Nenzingen bedauern, dass wegen Corona nirgendwo das traditionelle Barschen stattfindet. | Bild: Constanze Wyneken

„Leider findet ja momentan wegen der Kontaktbeschränkungen nirgendwo das Barschen statt“, bedauert Ulrike Muthmann. Sie ist aber zuversichtlich, dass man das irgendwann wieder dürfen wird. Und solange kauften die Leute ihre Neujahrsringe eben individuell: Mehrere hundert Stück nämlich würden während dieser einen Saisonwoche über die Ladentheke gehen.

Abholung mit Termin

Was die Abholung des Gebäcks am 30. und 31. Dezember angeht, ist bei den Bäckereien gute Organisation gefragt. In der Bäckerei Schmälzle in der Stockacher Oberstadt werden sogar Termine vergeben. „Sonst geht es nicht“, sagt Margit Schmälzle. „Denn ich stehe allein im Laden und kann immer nur einen Kunden gleichzeitig bedienen. Das muss am Jahresende alles terminiert sein, vor allem wenn Leute große Bestellungen abholen.“

Über die Gesamtmenge der Neujahrsringe bewahrt sie Stillschweigen. Es müssen jedoch so einige sein, da ihr Mann, Achim Schmälzle, Jahr für Jahr und seit mehreren Jahrzehnten die zwei Nächte vor dem Jahresende durchbackt um der Menge der bestellten Neujahresringe Herr zu werden.

Mit Butter, Marmelade oder Kakao

Die Geschmäcker, wie genau man den Neujahrsring verzehren sollte, sind verschieden: Silvia Manogg isst den Ring am liebsten nur mit Butter. Andere beschmieren ihn mit Marmelade oder belegen ihn gar mit Wurst, was Manogg nicht nachvollziehen kann. In der Schweiz gäbe es aber sogar salzige Neujahrsringe, weiß sie zu berichten. Manch einer bäckt den Ring auch gleich selbst, so wie Traudl Eisenhardt aus Winterspüren. Und dann gibt es noch Leute, die ihren Neujahrsring in heißen Kakao stippen – so wie Harald Bäumle zum Beispiel. Und dann kann das neue Jahr kommen.