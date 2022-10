von Reinhold Buhl

Dieses Jahr findet wieder ein Interkultureller Tag statt. In den beiden vergangenen Jahren musste die Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden. Umso mehr fiebert das Organisationsteam um Stadtjugendpfleger Frank Dei der 13. Auflage des Tages entgegen. „Das Konzept der Veranstaltung ist eine Art Dreiklang“, erklärt Dei beim Pressegespräch und meint damit, dass es neben einem sehr ansprechenden Bühnenprogramm ein Rahmenprogramm sowie kulinarische Höhepunkte geben wird.

Der Saal im Bürgerhaus Adler Post werde im vorderen Bereich bestuhlt, im hinteren Teil wird es Tische geben. An den Tischen werden neben afghanischen Gerichten auch Kaffee und Kuchen serviert werden.

Musik und Poesie

Für die Bühne hat das Organisationsteam ein bunt-gemischtes Programm zusammengestellt. Es wird Musikalisches und Poetisches geboten: Der gemischte Schulchor des Schulverbunds Nellenburg wird auftreten, und das Greatest Duo wird zu erleben sein. Die junge Valentyna Moskalyk, die bereits am Schweizer Feiertag gesungen hat, wird singen, ebenso der 24-jährige rumänische Sänger Beniamin „Benny“ Blidariu.

Olesja Kramar, Ukrainerin von der Ballettschule Ravensburg, hat mit Kindern drei ukrainische Lieder einstudiert. Außerdem wird die Aerobicgruppe des TV Jahn Zizenhausen auftreten. Auch die Nellis, Zirkustruppe des Nellenburg-Gymnasiums, sowie eine Flamencotruppe von der Ballettschule Ravensburg freuen sich auf ihre Auftritte. Im Rahmenprogramm, das teilweise im Foyer und auf der Saal-Tribüne ablaufen wird, treten die Kreativkünstler Chantal Lagrange und Michel Leroux aus Bodman auf.

Es wird ein interkulturelles Quiz, Kinderschminken und Bastelangebote geben. Gespannt darf man auf einen 20-minütigen Film sein, den Frank Dei mit seinem Team gedreht hat. Dabei wurde Bürgern die Frage gestellt: „Wie seht ihr Stockach?“ Dei verspricht spannende Antworten.

„Keine politische Veranstaltung“

„Auch wenn viele Programmpunkte im Zusammenhang mit der Ukraine und der damit verbundenen Flüchtlingsproblematik stehen, ist der Nachmittag ein Zusammentreffen aller Kulturen“, betont Stadtjugendpfleger Dei. Und Mitorganisatorin Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei, ergänzt: „Dies ist keine politische Veranstaltung. Es geht um das Nebeneinander aller Kulturen.“

Die Organisatoren Frank Dei, Gabriele Gietz, die Vertreterinnen des Caritasverbands Stockach Anja Selke, Melanie Zimmermann, Jutta Vochazer, Yasaman Lashgari von der Kulturbrücke sowie Ursine Vaterlaus, Integrationsbeauftragte der Stadt, freuen sich auf viele Besucher.