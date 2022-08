von Julia Kamenzin

Es ist ein Fest von Stockachern für Stockacher: Das Stadtgartenfest zog am Samstag hunderte Besucher in die grüne Oase mitten in der Stadt. Die Feier führte eine neue Tradition fort, da damit 2019 erstmalig die Aufnahme des Stadtgartens in den Verein der Bodenseegärten gefeiert wurde.

Da coronabedingt in den vergangenen zwei Jahren kein Fest möglich war, freute sich Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier umso mehr, dass das Stadtgartenfest nun wieder stattfinden konnte. Das Fest funktioniere für jedes Alter, so Bruggaier weiter.

Bewirtet wurden die Besucher von Stockacher Vereinen, dem VfR, den Naturfreunden und der Stadtmusik, welche das Fest auch musikalisch mit dem Stockacher Stadtgartenmarsch eröffnete. In den unterschiedlichen Ausstellerzelten wurden Gewerbe und Vereinen die Chance gegeben, den Besuchern ihre Arbeit vorzustellen. So entstand ein Dialog über die Welt der Kräuter beim Zelt des Bio-Kräutertee Herstellers Herba Solaris aus Mahlspüren im Hegau.

Buntes Kinderprogramm

Die Bürgerstiftung Stockach, die diese Veranstaltung auch sponsert, hat sich „Gemeinsam Gutes tun“ auf die Fahne geschrieben. Der Vorsitzende Wolfgang Kammerlander benennt die Wichtigkeit jeglicher kulturellen Veranstaltung und des Stadtgartenfestes in sommerlicher Atmosphäre. Das angenehme, jedoch nicht zu heiße Wetter biete den Besuchern die Möglichkeit, den Flair des Stadtgartens entspannt zu genießen. Vor allem streicht er das Kinderprogramm hervor.

So konnten die kleineren Besucher des Stockacher Stadtgartenfestes auf einer eigens dafür vorgesehenen Wiese unter anderem ihre Geschicklichkeiten und Treffsicherheiten beim Fußballtor-Schießen ausprobieren, auf der gespannten Slackline das Gleichgewicht üben, Bälle werfen oder Bilder ausmalen.

Im Zelt der Stadtbibliothek konnten die Kinder regelmäßigem Vorlesen und Geschichten lauschen. Außerdem zeigte der Künstler Klari-Fari den ein oder anderen Trick zum Nachmachen und verzauberte so manch einen kleinen Gast in seiner Zaubershow. Die Arbeitsgemeinschaft Fledermaus informierte über die hier ansässigen Populationen, den Artenschutz und die Verbreitung der bedrohten Tiere, welche sich auch nachts im Stadtgarten in Stockach finden lassen. Im Ausstellerzelt des Imkervereins konnten sich die Gäste des Stadtgartenfestes von den unterschiedlichen schwarz-gelb gestreiften Insekten, ihren Bedrohungen und Erzeugnissen ein eigenes Bild machen.

43 Gärten Der Verein Bodenseegärten vernetzt und vermarktet die Gärten und Parks der Vierländerregion. Der international tätige Verein möchte die Unterstützung, Entwicklung und den Erhalt des botanischen Kultur- und Naturerbes bezwecken. Laut der Internetseite des Vereins sollen die Besucher die Bodenseegärten als Erlebnisprodukt wahrnehmen. Damit werde der Tourismus in der Region weiter gefördert und unterstützt. Aktuell zählt der Verein Bodenseegärten 43 Gärten als Mitglieder. Seit 2019 gehört der Stockacher Stadtgarten ebenfalls dazu. Infos im Internet: www.bodenseegaerten.eu

Im Zelt der Stadt Stockach gab es Informationen über Kultur- und Freizeitangebote in Stockach und der Region. Johannes Waldschütz, der Leiter des Stockacher Stadtmuseums, und Jan Schmid, Bereichsleiter der Gärtnerei, boten interessierten Gästen zwei Führungen durch den Stadtpark. Bei diesen erhielten die Teilnehmer unter anderem Informationen über den Garten, den Jahresablauf der Stadtgärtnerei sowie die unterschiedlichen Herausforderungen und Aufgaben der Pflege des Stadtgartens.

Musiker stehen im Rondell

Am frühen Abend nahm Ladwig‘s Dixieland Kapelle im Alten Rondell Platz und löste die Stadtkapelle bei der musikalischen Unterhaltung der Gäste ab. Die Band lud die anwesenden Besucher des Stadtgartenfestes an dem lauen Sommerabend ein, entspannte gesellige Stunden bei der einen oder anderen Sommerschorle zu genießen.

Besucher des Stockacher Stadtgartenfestes können gemeinsam gesellige Stunden verbringen. An Tischen gibt es Sitzgelegenheiten. | Bild: Julia Kamenzin

Der Stockacher Stadtgarten wurde bereits im Jahr 1906 angelegt und bietet den Bürgern die Möglichkeit, sich mitten in der Stadt eine kleine Auszeit in der Natur zu gönnen. Laut der Homepage der Stadt Stockach lassen sich auf dem Areal auf die Jahreszeiten abgestimmte Blumenbeete finden. Der Park bietet Insekten ein reichhaltiges Nahrungsangebot durch die Wildkräuter und Wildsträucher im oberen Teil des Gartens. Die Aufnahme des Stadtgartens in den Verein Bodenseegärten im Jahr 2019 wurde mit dem ersten Stadtgartenfest gefeiert. Diese Feier soll zu einer Tradition werden und jährlich begangen werden.