Unbekannte sind laut einer Mitteilung der Polizei am Wochenende in ein Bürogebäude auf dem Hardtring eingebrochen. Die Täter hätten im Zeitraum von Freitagabend, 18.30 Uhr, bis Montagmorgen, 7 Uhr, ein Fenster eines Firmengebäudes eines Bekleidungsherstellers aufgehebelt. Im Inneren hätten die Einbrecher Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro erbeutet. Den am Fenster entstandenen Schaden schätzte die Polizei zudem auf rund 2000 Euro.

Im Zeitraum von Samstagvormittag bis Montagmorgen hätten unbekannte Täter zudem versucht, in einen Maschinenbau-Betrieb im Hardtring einzubrechen, was jedoch misslungen sei. Der Sachschaden betrage dort mehrere hundert Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 07771/9391-0.