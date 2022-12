von Reinhold Buhl

Drei sehr unterhaltsame Stunden bot der Seniorennachmittag der Stadt Stockach in der festlich geschmückten Jahnhalle. Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Ortsteile, die älter als 65 Jahre sind, waren mit Begleitperson eingeladen und sehr viele haben diese Einladung angenommen.

Vor allem die Bemühungen der Rathausmitarbeiterinnen, die Sporthalle zu einer optisch ansprechenden Location zu verwandeln, wurde von den Besuchern besonders wertgeschätzt. „Die dekorierten Tische, versehen mit weißen Tischdecken, sind eine Augenweide“, so der Kommentar einer Seniorin, die zum ersten Mal Gast bei der städtischen Veranstaltung war.

Viele Gäste waren der Einladung zur Seniorenfeier in der Jahnhalle gefolgt. Rund 400 Stockacherinnen und Stockacher waren gekommen. | Bild: Reinhold Buhl

Iris Laible, Sekretärin des Bürgermeisters Rainer Stolz, hatte hier zusammen mit vielen Helferinnen wirklich ganze Arbeit geleistet. In ihren Händen lag die Organisation hinsichtlich des Personals sowie der Bewirtung. Die mehr als 400 Gäste wurden zuerst mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen verwöhnt. Nach der Kaffee-Stunde wurden sie mit Wein, Bier und alkoholfreien Getränken bewirtet.

Vorweihnachtliche Stimmung durch Chöre und Orchester

Cornelia Giebler, ebenfalls Beschäftigte im Rathausteam, hatte ein unterhaltsames Programm zusammengestellt. Für die musikalische Unterhaltung sorgten der Eintracht-Chor Stockach unter der Leitung von Bernd Frank, der Unterstufenchor des Nellenburg-Gymnasiums, geleitet von Stefan Gräsle sowie das Jugendblasorchester der Musikschule Stockach unter der Leitung von Helmut Hubov. Die drei Klangkörper sorgten mit ihren Beiträgen für eine vorweihnachtliche Stimmung, sehr zur Freude des kräftig applaudierenden und mitsingenden Publikums.

Die Lucky Kids vom TV Jahn Zizenhausen begeisterten die Gäste beim Seniorennachmittag. | Bild: Reinhold Buhl

Der junge Chor des Gymnasiums erfreute die Gäste mit vier weihnachtlichen Weisen und dem Hannes Wader Song „Heute hier, morgen dort“, in dessen Text auch der passende Satz zum Seniorennachmittag vorkommt: „So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt wie es war.“ Eine Zeile, die alle Anwesenden unterstreichen konnten. Der Eintracht-Chor animierte die Gäste mit seiner Liedauswahl zum Mitsingen, sehr zur Freude aller. Das Jugendblasorchester eröffnete sein Repertoire mit dem Klassiker „I‘m dreaming of a white Christmas“, worauf acht weitere Titel folgten.

Tanzgruppe begeistert Senioren

Auch fürs Auge wurde etwas Spezielles geboten. Die Turn-Tanz-Gruppen des TV Jahn Zizenhausen, unter der Leitung von Birgit Matt-Fuchs, Jessica und Christine Kieweg sowie Jana Fuchs, begeisterten mit ihren Auftritten. In drei Gruppen – Lucky Kids, Aerobic Gymnastics, Aerobic-Gruppe – bezauberten die jungen Sportlerinnen mit ihren Auftritten, bei denen sie gehörig über die Bühne wirbelten und das applaudierende Publikum in ihren Bann zogen.

Musikdirektor Helmut Hubov (rechts) spielte mit seinem Jugendblasorchester weihnachtliche Weisen. | Bild: Reinhold Buhl

Isolde Schulz, Leiterin des Offenen Allgemeinen Seniorenkreises (Oase) in Stockach, kommt seit Jahren zu dieser Veranstaltung. „Ich bin wieder restlos begeistert wie in all den Jahren zuvor“, erklärte Schulz, die mit ihrer Oase-Gruppe einen ganzen Tisch belegt hatte. Darunter auch Ruth Warndorf, die im kommenden März ihren 99. Geburtstag feiern wird, und ebenfalls regelmäßige Besucherin dieser Veranstaltung ist.

Stargast Ziwey Manch ein Besucher kam im Laufe des Nachmittags an den Tisch, an dem Altbürgermeister und Ehrenbürger Franz Ziwey und seine Frau Sonja saßen, um ihm noch zu seinem 90. Geburtstag zu gratulieren, den er diese Woche in kleinem Rahmen feiern wollte, wie er im SÜDKURIER-Interview sagte. Nun wurde in der Jahnhalle tatsächlich ein etwas größerer Rahmen daraus, worüber er sich aber sichtlich freute. Als ihm dann noch Stadtmusikdirektor Helmut Hubov die Partitur zu seinem Lieblingsmarsch „Alte Kameraden“ schenkte, war der Altbürgermeister der Stadt sichtlich gerührt, und als das Jugendblasorchester dann noch diesen Marsch intonierte, schien der Jubilar feuchte Augen nicht mehr zurückhalten zu können.

Musikdirektor Helmut Hubov (rechts) mit Alt-Bürgermeister Franz Ziwey. | Bild: Reinhold Buhl

Auch Werner Gaiser, der den erkrankten Bürgermeister vertrat, konnte sich der Begeisterung nicht entziehen. „Es ist einfach schön, so viele gut gelaunte Seniorinnen und Senioren begrüßen zu dürfen“, eröffnete Gaiser den Nachmittag. „Allein schon, dass Sie der Einladung des Bürgermeisters gefolgt sind, zeigt, dass Sie sich für das Leben in unserer Stadt, für das Leben in der Gemeinschaft interessieren und für diese offen sind.“ Es solle auch eine Veranstaltung sein, die einerseits Begegnungen ermögliche, anderseits auch mal den Dank und den Respekt an die ältere Generation zum Ausdruck bringe, ergänzte Gaiser.

Auf ihn folgte ein sehr launiges Grußwort des neuen katholischen Pfarrers Thomas Huber, der seinen Auftritt als Premiere bezeichnete. Advent bedeute Ankunft, so Huber, und er freue sich auf eine schöne Ankunft Gottes an Weihnachten.