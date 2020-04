von SK

Der Unfall geschah am Donnerstag gegen 11.45 Uhr, heißt es in der Polizeimitteilung. Demnach ist der Vierjährige auf seinem Fahrrad vom abschüssigen Orchideenweg nach links in die Haldenöschstraße abgebogen. Dabei habe der Junge nicht auf den Verkehr geachtet. Ein Autofahrer, der aus Richtung Heideweg auf der Haldenöschstraße herankam, erkannte laut der Mitteilung das Kind und versuchte auszuweichen. Einen Zusammenstoß konnte er aber nicht vermeiden. Bei dem Unfall und einem anschließenden Sturz verletzte sich der Junge leicht, heißt es in der Polizeimeldung. Der Rettungsdienst hat das Kind zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.