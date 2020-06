Das berichtet der Vereinsvorsitzende Siegfried Endres nach dem Tod von Merz, der kürzlich im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Und wenn man Endres so erzählen hört, taucht man in eine andere Fußballwelt ab. Die erste Mannschaft des VfR sei in den 1950er-Jahren in der ersten Amateurliga (Schwarzwald-/Bodenseeliga) und in der zweiten Amateurliga Südbaden gewesen. „Das war damals, in der Zeit vor der Bundesliga und dem Profifußball, die dritthöchste Liga in Deutschland“, erzählt Endres.

Die Spiele hätten damals auf dem Dillsportplatz stattgefunden, wo heute ein Supermarkt steht. Umgezogen hätten sich die Kicker in der gegenüberliegenden damaligen Gärtnerei Lutz, statt Dusche habe es einen Kaltwasserbottich gegeben. Und zu Auswärtsspielen sei die Mannschaft mit einem Holzvergaser-Laster des Bauunternehmens Mühlherr-Wagner gefahren. Heinrich Wagner, der 1956 Unternehmenschef wurde, habe auch in dieser Mannschaft gespielt, so Endres. Die Gegner kamen aus Villingen, Konstanz, Singen, aber auch aus Offenburg und Freiburg, mitunter haben mehr als 1000 Zuschauer die Spiele verfolgt.

Stockach Narren trauern um Mundi Merz: Der frühere Kuony-Darsteller ist mit 96 Jahren gestorben Das könnte Sie auch interessieren

Merz, der laut Endres zeit seines Lebens bei der Firma Fahr gearbeitet habe, war nach seiner aktiven Zeit von 1964 bis 1970 Trainer der aktiven Mannschaft des VfR. Danach blieb er Gönner, Freund und Fan des Vereins. Er habe kein Heimspiel verpasst, solange es ihm gesundheitlich möglich gewesen sei, so Endres. Zum 100-jährigen Bestehen des Vereins im Jahr 2009 wurde Merz Ehrenmitglied.