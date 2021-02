von SK

Drohnen sind längst auch in vielen Haushalten nichts ungewöhnliches mehr – und das hat nicht immer nur gute Seiten. Wie das Stockacher Umweltzentrum mitteilt, wurden auch über den Nestern der gerade aus den Winterquartieren zurück gekehrten Störche in den vergangenen Tagen Drohnenflüge beobachtet.

Vögel reagieren stärker auf Drohnen

Dabei hätte das negative Auswirkungen auf die großen Vögel: Laut der Schweizer Vogelwarte Sempach würden Vögel viel stärker auf Drohnen reagieren als viele andere Wildtiere, und die Flucht ergreifen, sich in den Nestern ducken oder die Drohnen sogar attackieren, so das Umweltzentrum.

Stockach Das Grüne Band Wahlwies ist dem Land einen Naturschutzpreis wert Das könnte Sie auch interessieren

Einige würden demnach auch keine Reaktion zeigen und in ihren Nestern sitzen bleiben, das heiße jedoch nicht, dass sie die Drohne nicht als Gefahr wahrnehmen. Gerade zur Brutzeit verlassen die Vögel laut Umweltzentrum normalerweise ihr Nest auch bei Störungen nicht. Dennoch geraten sie in großen Stress, was die Tiere sehr viel Energie koste und im schlimmsten Fall auch dazu führen könne, dass sie ihre Brut verlassen oder gar nicht erst zu brüten beginnen.

Leider sei derzeit dem Gebrauch von Drohnen im privaten Bereich kaum gesetzliche Grenzen gesetzt, zumindest, was die Auswirkungen auf die Tiere betrifft, so das Umweltzentrum. Zum Schutz der Tierwelt sei es lediglich untersagt mit Drohnen über Naturschutzgebieten zu fliegen. Das Umweltzentrum bittet daher um Rücksicht und weist darauf hin, dass Vogelnester und die Lebensräume wild lebender Tiere großräumig umflogen werden sollten. Weitere Informationen gibt es beim Umweltzentrum Stockach unter (0 77 71) 49 99 und per Mail an info@uz-stockach.de.