Ein Dreirad ist von einem Unbekannten vom Fahrradparkplatz am Bahnsteig in der Bahnhofstraße gestohlen worden. Laut der Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstag im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr.

Der Dieb habe das am Rad angebrachte Schloss geknackt und das Rad danach mitgenommen. Wer Hinweise auf den unbekannten Täter oder dem Verbleib des Dreirads geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter (07771) 93910 zu melden.