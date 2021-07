von Doris Eichkorn

Manchmal spielt das Schicksal im Unglück den Glücksboten. So auch im Falle der Familie Renner aus Mahlspüren im Hegau. Klaus Renner wollte schon immer einmal gemeinsam mit seinen Kindern Timo und Leonie und seiner Lebensgefährtin Nadine König ein Konzert der Dorfrocker besuchen, erzählen sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Karten mal wieder ausverkauft

Für sich, die Kinder und ihre Mitarbeiter versuchten sie wieder einmal ihr Glück online. „Die Karten waren dort innerhalb von zwei oder drei Minuten weg“, sagt Nadine König. Daraufhin habe ihr Mann Klaus gesagt: „Nadine, schreib denen eine Mail, sie können auch gerne zu uns kommen – dann organisieren wir selbst ein Konzert!“

Die Dorfrocker reagieren sofort

Gesagt, getan: Sie habe sich schnell an das Management der bekannten Gruppe aus Unterfranken auf deren Homepage gewandt. Innerhalb von nicht einmal eineinhalb Stunden erhielt sie eine Antwort. Die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann seien begeistert von dem Vorschlag und wollten den Wunsch der Renners und ihrer Mitarbeiter auf dem Hardthof erfüllen.

Organisation mithilfe des Ordnungsamts

„Dann ging wirklich alles Schlag auf Schlag“, erinnert sich Nadine König, die neben dem Kontakt zur Band auch den Kontakt zum Ordnungsamt der Stadt Stockach herstellen musste. „Die Zusage bekamen wir ja überraschend am späten Freitagnachmittag. Somit konnte ich beim Ordnungsamt vorerst niemanden erreichen.“ Jedoch seien die Mitarbeiterinnen sehr nett und unkompliziert, berichtet sie beim Termin vor Ort am Hof, zu dem sich neben der Familie auch ihre Mitarbeiter und Helfer eingefunden haben.

Sie freuen sich auf das Konzert (von links): Kevin Klein, Gerhard Raggenbach, Lena Renner, Philipp Bistritz, Josef Renner, Tanja Renner, Dominik Heim, Klaus Renner, Timo Renner, Nadine König, Leonie Renner, Markus Maurer und Simon Vossbeck. Bild: Doris Eichkorn

Nachdem klar gewesen sei, dass die Erfolgsband, die bisher zehn Tonträger veröffentlicht hat, kommen würde, ging es in die Planung. Neben der Wiese galt es auch die Werbung, den Vorverkauf und den Abend vorzubereiten. „Wir dürfen nun wenige Tage über unsere eigenen Social Media Kanäle werben, um auch Besuchern aus dem Dorf und dem Umland die Chance zu bieten, am Konzertabend live dabei zu sein“, sagen die Organisatoren. Danach werde es vielen Menschen so ergehen wie den den Renners. Denn wenn der offizielle Vorverkauf auf der Homepage der Erfolgsband beginne, seien die Karten vermutlich nach wenigen Minuten vergriffen.

Klaus Renner ist sich sicher, dass die Familie und ihre Mitarbeiter noch viel vorbereiten müssen, sich der Einsatz jedoch lohn, wenn man solch eine Chance bekommt. Die Inzidenzwerte liegen stabil unter 10, somit könne Veranstaltungen in der Form des Traktor Open Air Konzerts auf dem Hardthof ohne ein kompliziertes Hygienekonzept und nur mit einer Maskenpflicht auf dem Weg zur Toilette oder an einem Verkaufsstand für Getränke beispielsweise stattfinden. Während des Konzertes sind die Gäste auf, in, an oder bei ihrem Traktor, so die Beschreibung der Grundregeln.

Dorfrocker ehren Ehrenamtliche und Pflegerinnen

Die Dorfrocker haben die Zeit der Pandemie nicht untätig verbracht. Im Jahr 2020 spielten sie mit dem Titel „Stille Helden“ eine Tour für Ehrenamtliche, die auch in der Pandemie immer für andere ihren Dienst geleistet hatten, für Feuerwehren, medizinisches Personal und viele andere.

Termin und Karten Das Traktor Open Air findet am Dienstag, 13. Juli, von 19 bis 21 Uhr auf dem Hardthof bei Familie Renner in Mahlspüren im Hegau statt. Der Einlass der Traktoren ist bereits ab 17.30 Uhr möglich. Die Karten kosten je Traktor 34,90 Euro. Kinder unter 14 Jahren sind frei. Die Kartenreservierung erfolgt noch am Donnerstag, 8. Juli, per WhatsApp unter (0151)40 49 67 00. Die Karten müssen am Samstag, 10. Juli, in der Zeit von 13.30 bis 25.30 Uhr auf dem Hardthof abgeholt und bezahlt werden. Der Online-Kartenverkauf startet am Freitag, 9. Juli.

2021 gilt ihr Augenmerk der Landwirtschaft, die oftmals in ihrer Leistung von vielen Menschen mit zu großer Distanz betrachtet werde. Dabei sorge die Landwirtschaft täglich für einen gedeckten Tisch, so die Botschaft der Band auf ihrer Homepage über die Traktor Open Air Konzerte in ganz Deutschland.