16 Schwimmanfängerinnen und -anfänger im Alter von sechs bis zehn Jahren stellten sich unlängst der Herausforderung am Krauchenwieser Baggersee das Schwimmen zu erlernen. Die fünf Ausbilder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Stetten am kalten Markt setzen alles daran, ihren Schwimmschülern zu zeigen, wie man das nasse Element bewältigt.

Mit viel Fleiß übten die Schwimmkurskinder nicht nur die sogenannten Armzüge und Beinschläge, sondern lernten auch wichtige Baderegeln. Alle teilnehmenden Kinder wagten es, vom Rettungsbrett und vom Schlauchboot aus, ins kalte Wasser zu springen und Tauchringe vom sandigen Boden herauf zu holen. Der Kurs erstreckte sich über sechs Tage, an zwei Wochenenden, wobei ein Kurs-Tag aufgrund der kühlen Temperaturen abgesagt werden musste. Die fehlenden Ausbildungsstunden wurden auf die anderen Kurstage verteilt. Dass es zum Schwimmen lernen nie zu spät ist, stellten nicht zuletzt zwei Nichtschwimmer-Mütter unter Beweis, die ebenfalls mit Erfolg teilnahmen.

Das zumeist gute Wetter sowie das paradiesische Umfeld am Baggersee mit Liegewiese und Sandstrand ließen den Kurs für alle Beteiligten zu einem ganz besonderen Erlebnis werden. „Alle Teilnehmer arbeiteten höchst motiviert mit“, erzählt Alexander Kränkel, sodass am letzten Schwimmkurstag 13 Kinder erfolgreich die Schwimmprüfungen ablegen konnten. Mit großem Stolz nahmen die Kinder ihre Urkunde und das begehrte Seepferdchen-Abzeichen entgegen. Zu guter Letzt durfte zur Belohnung ein leckeres Eis am Kiosk nicht fehlen. Vor der Abreise stellten sich die Teilnehmer zum gemeinsamen Gruppenfoto auf und verabschiedeten sich mit einem dreifach kräftigen Patsch-Nass: „Dank der Unterstützung der Volksbank Bad Saulgau und mithilfe der Strandbadbetreiberin Andrea Reutter sowie der Gemeindeverwaltung Krauchenwies konnten wir den Schwimmkurs kostenneutral durchführen“, freute sich Alexander Kränkel vom DLRG-Ortsverein Stetten a.k.M.