Beim Durchfahren fällt der offene Holzbau am Straßenrand direkt ins Auge: Mitten in Espasingen, in der Nähe der Kirche St. Nikolaus, stehen seit einigen Wochen drei prall gefüllte Lebensmittelautomaten. Zwei enthalten Bio-Waren der Familie Riegel vom Hof Steinegg in Eigeltingen/Heudorf und von anderen regionalen Produzenten.

Der dritte ist ein Weinautomat von Riegel Weinimport in Orsingen-Nenzingen, dem Betrieb von Landwirt Florian Riegel. Der erzählt, dass sein Elternhaus in Espasingen stehe und er dadurch einen großen Bezug zum Ort habe.

Die ideale Lage für ein solches Angebot

Auch die verkehrsgünstige Lage habe sich für das Aufstellen der Automaten angeboten. Einwohner, Durchfahrende und in der wärmeren Jahreszeit auch Touristen können das zusätzliche Nahversorgungsangebot in dem Dorf rund um die Uhr nutzen, ohne auf Öffnungszeiten achten zu müssen.

Ortsvorsteher Andreas Bernhard berichtet, der Ortschaftsrat sei in die Planung nicht eingebunden gewesen, eine rechtliche Prüfung durch das Baurechtsamt habe jedoch ergeben, dass kein Genehmigungsverfahren notwendig sei.

Ortsvorsteher hat Bedenken

„Somit war das Aufstellen genehmigungsfrei“, erläutert er. Dass mit den Automaten ein weiteres Angebot für die Grundversorgung im Ort geschaffen wurde, begrüße er. Doch er grenzt seine Freude ein. Er ergänzt: „Allerdings fügt sich die Einhausung der Automaten optisch überhaupt nicht ein. Problematisch und gefährlich sehe ich zudem den Eingang unmittelbar auf den Gehweg.“

Florian Riegel und seine Frau Sabrina bieten unter anderem hofeigene Wurstwaren von Rindern, Schafen und Ziegen an. „Wir haben 15 Mutterkühe, 200 Mutterschafe und 50 Mutterziegen und ihre Nachzucht“, zählt Landwirt Florian Riegel auf. Ein befreundeter Metzgermeister schlachtet und wurstet für den Hof im Gemeindeschlachthaus Steißlingen.

Ab Februar sollen auch die Eier aus dem eigenen Hühnermobil in einem der Automaten angeboten werden. „Noch haben wir 100 Hühner, dann werden es 300 sein“, sagt Florian Riegel.

Automaten werden schon rege aufgesucht

Alle zwei Tage füllen die Eheleute die Waren nach. Mithilfe eines digitalen Überwachungssystems sehen sie, wie die Bestände sich entwickeln und werden benachrichtigt, falls ungewollt ein Produkt ausgehen sollte. Bisher seien täglich zwischen 18 und 25 Kunden da gewesen, berichtet Riegel.

Das Sortiment werde sicherlich im Laufe der Zeit noch etwas angepasst. Er stelle sich beispielsweise vor, zum Sommer auch Grillwürste und andere Grillwaren anzubieten.

Eine schonende Bewirtschaftung

Die jungen Bio-Landwirte bewirtschaften rund 75 Hektar Fläche. Außerdem weiden ihre Tiere auf Flächen, die sie im Auftrag umliegender Gemeinden und Solarunternehmen extensiv bewirtschaften. Durch die schonende Beweidung werden Brachflächen, die von Büschen überwuchert sind, wieder zu wertvollem Kulturland.

Ein Umdenken Durch intensiv betriebene Landwirtschaft hat sich die Landschaft im Laufe der Zeit verändert: Die Felder vieler Betriebe sind größer geworden und Hecken, Blühstreifen, Weiher oder Ackerrandstreifen, die früher zum Landschaftsbild dazu gehörten, sind oft verschwunden. Dabei stellen diese natürlichen Landschaftselemente wichtige Lebensräume vieler Tier- und Pflanzenarten dar. Heute achten viele Landwirte wieder darauf, dass sie auf ihren Grundstücken Wiesen und Blühstreifen haben, die für den Erhalt der Artenvielfalt sehr bedeutend sind. Extensiv genutzte Grünflächen, bei denen der Mensch wenig in den Naturhaushalt eingreift, tragen wesentlich zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei. Sie stellen einen Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten wie zum Beispiel Feldlerchen oder Hasen dar. Schafe, Pferde, Rinder oder Ziegen weiden dort und verhindern damit, dass Büsche und Bäume zu groß werden.

„Schwer erreichbare Flächen wie Steilhänge werden durch die Beweidung umweltfreundlich gepflegt“, beschreibt Florian Riegel. Sie halten ganz bewusst alte, vom Aussterben bedrohte Haustierrassen wie Hinterwälder-Rinder, Tiroler Grauvieh oder Dexter-Rinder, die ursprünglich aus Irland stammen.

Bauern wollen Landschaft erhalten

Diese Tiere kämen mit den besonderen Landschaftsverhältnissen sehr gut zurecht. Mit ihrer Arbeit wollen Sabrina und Florian Riegel ein Gegengewicht zu den Auswüchsen moderner Landwirtschaft schaffen und zum Erhalt gewachsener Kulturlandschaften und der Artenvielfalt beitragen. Ihr Angebot in Espasingen diene auch dazu, diese Anliegen bekannter zu machen, sagen sie.