Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informierte, stellten Beamte des Polizeireviers Stockach im Rahmen einer Schulwegüberwachung fest, dass ein Lastwagenlenker an einem Fußgängerüberweg einen Jugendlichen mit seinem Fahrrad nicht passieren ließ. Obwohl der Jugendliche diesen offensichtlich überqueren wollte, teilt die Polizei weiter mit. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 8 Uhr in der Dillstraße. Wäre der Jugendliche nicht stehen geblieben, und wie andere Passanten zuvor einfach losgegangen, wäre er vermutlich erfasst worden, so die Pressemitteilung. Die Beamten stoppten den ausländischen Lastwagenfahrer und behielten eine Sicherheitsleistung von 105 Euro ein.