Die Digitalisierung der Stockacher Schulen schreitet weiter voran. Nachdem das Landesmedienzentrum die Freigabezertifikate für alle Medienentwicklungspläne erteilt hat, ist die Abrechnung von Fördermaßnahmen möglich.

Förderung durch den Bund

In seiner jüngsten Sitzung vergab der Gemeinderat den Lieferauftrag für 165 iPads, die in Zukunft Lehrern als Leihgeräte zur Verfügung stehen sollen. Diese werden laut Sitzungsvorlage zu 100 Prozent vom Bund gefördert.

Schon in der Vergangenheit wurden über das Sofortausstattungsprogramm Schulen 500 iPads für Stockacher Schulen beschafft, die Vergabe für weitere 103 aus dem Förderprogramm „Corona Schulen“ ist bereits erfolgt. In der nächsten Gemeinderatssitzung sollen weitere Geräte folgen.

1200 Geräte bis September

Wie Hauptamtsleiter Hubert Walk in der Sitzung erklärte, sollen abhängig von der Lieferzeit im September etwa 1200 Geräte in Betrieb gehen können. Zudem arbeitet die Stadt laut der Vorlage an der Vorbereitung einer umfangreichen Ausschreibung von Displays in Klassenzimmern.

Hubert Walk berichtete, man wolle sich dafür noch Zeit nehmen. „Das ist eine richtig hohe Summe und da lohnt es sich, das genau anzuschauen“, sagte er. „Da ist es uns wichtiger, dass wir es richtig machen und nicht schnell.“