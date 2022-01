Weil Diesel aus einer Zapfsäule ausgetreten war, musste die Abteilung Kernstadt der Freiwilligen Feuerwehr Stockach am vergangenen Donnerstag um 2 Uhr zu einer Tankstelle in der Industriestraße ausrücken. Der betroffene Bereich sei durch die Feuerwehr mit Bindemittel abgestreut worden, der Einsatz habe eine halbe Stunde gedauert, so die Feuerwehr. Es seien sechs Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen vor Ort gewesen.