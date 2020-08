Am Berufsschulzentrum (BSZ) Stockach haben laut einer Pressemitteilung zahlreiche Schüler verschiedener Fachrichtungen und Abschlussarten erfolreich ihren Schulabschluss gemacht. Hier sind die Namen nach den Fachrichtungen und Abschlüssen aufgeteilt:

Berufskolleg Technik II (Fachhochschulreife): Stephan Ackermann (Lob), Marco Alves Morais, Mario Baumann, Arian Berisha, Friedhelm Buch, Thomas Cech, Jasmin Friedrich, Sabrina Gimbel (Lob), Alexander Knisch, Florian Komm (Lob), Elias König, Lars Krampen, Javier Monroy-Cesar, Annalena Reinl, Marcel Renner (Lob), Leon Riester, Max Ritsche, Nabil Ruf, Luis Ruh, Alexander Rul, Krishan Ruzicka und William Vogel.

Roqaya Alrawy, Sophia Andorinha, Julian Buhl, Patrick Buhl (Lob), Elena Bülow, Fabio Fradella, Sabrina Fritschi, Claudia Gimbel (Lob), Sina Gnauck, Sarah Helac, Maria Hilbert, Verena Kamenzin (Lob), Steffen Keller (Preis), Lea Lämmerzahl, Saskia Leibold, Lisa-Maria Niesenhaus, Jonas Ollesch, Jonas Raum, René Reiter, Aylin Sahin (Lob), Valentina Sauter (Lob), Konstantin Schaubel, Sarah Schnepel, Vanessa Seat und Pascal Thönes (Lob). Zweijährige hauswirtschaftlich-pflegerische Berufsfachschule (Fachschulreife): Wendy Benitz, Giulia Berger, Marie Endres, Janek Nils Gille, Amelie Grünert (Preis), Andrea Leute, Katharina Eva Lingg, Nina Martin, Larissa Meineke, Cindy Riedle, Lea Veit, Nicolas-Domenik Weber (Lob) und Chiara Wieland.

Fachpraktiker Küche (Beiköche), Hauswirtschaft und Verkauf: Marcus Bullig, Charlotte Komp, (Preis), Lara Pflästerer und Antonietta Danisi.

Marcus Bullig, Charlotte Komp, (Preis), Lara Pflästerer und Antonietta Danisi. Zweijährige kaufmännische Berufsfachschule (Fachschulreife): Tim Angelmüller, David Dedic, Hüssein Farhat, Joshua Folz, Dominik Fuchs, Michelle Hafner (Preis und Lob), Elena Herzog, Mujtaba Jafari, Hanna-Sophie Kasan, Lukas Kopp, Elias Kuntz, Demiro Kuqi, Alina Makogoncuk, David Pfeiffer (Lob), Meryem Polat, Zahra Rahimi, Baravan Rasho, Alisa Renner, Flamur Shala und Tim Stoltenberg.

