Gute Freunde sind neben der eigenen Familie wichtige Stützen im Leben. Dabei interpretiert womöglich jeder Mensch „Freundschaft„ etwas anders. Manche Menschen sprechen von Freunden, die andere eher als Bekannte bezeichnen würden. Was aber macht eine wahre Freundschaft aus? Fünf Frauen, alle um die 50 Jahre alt, haben eine besondere Beziehung zueinander. Seit sie sich vor rund 30 Jahren als Angestellte bei Möbel Stumpp in Stockach kennen lernten, sind sie eng miteinander verbunden. Passend zum Internationalen Tag der Freundschaft berichten sie von ihren Erfahrungen.

Wege haben sich getrennt

Gisela Nauy hat von 1989 bis 1994 in dem Möbelhaus gearbeitet. Die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin war dort Sachbearbeiterin und ist heute zweifache Mutter und Segmentassistentin in einem Medizintechnik-Unternehmen in Tuttlingen. Gemeinsam mit Claudia Sigmund, die ab 1988 im Haus eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel absolvierte, habe sie häufig Schlafzimmer umdekoriert, erinnert sie sich. „In der Mittagspause haben wir uns im Haus 2 getroffen, dort war der Aufenthaltsraum. Zusammen mit anderen Mitarbeitenden gingen wir auch abends manchmal essen.“

Als Arbeitskolleginnen bei Möbel Stumpp in Stockach lernten sie einander kennen. Die Freundschaft von Andrea Kern, Gisela Nauy, Daniela Benkler, Sandra Häusler und Claudia Sigmund (von links) dauert schon seit 30 Jahren an.

Unterbrechung wegen Kindern

Claudia Sigmund zog direkt nach der Ausbildung mit ihrem Freund nach Sigmaringen, inzwischen lebt sie in Volkertshausen. Sie blieb für ihre drei Kinder zehn Jahre lang zuhause und ging 2007 zurück in den Verkauf. Seit einem Jahr arbeitet sie wieder in ihrem Ausbildungsbetrieb.

Erinnerung eines Verkaufstalents

Ihre Kollegin Daniela Benkler hatte ihre Ausbildung ein Jahr früher begonnen. Sie habe bis Ende 1990 viel mit Sandra Häusler und Andrea Kern zusammengearbeitet. Dann wechselte sie zu einem Küchenhersteller. Sie ist verheiratet und hat wie Andrea Kern einen Hund. Diese Freundin erzählt, sie habe schon im ersten Lehrjahr komplette Schlafzimmer verkauft. „Ich hatte einfach Verkaufstalent“, erinnert sie sich lachend. Mit Claudia Sigmund sei sie gemeinsam zur Berufsschule gegangen, weiß sie noch.

Jobwechsel: Heute freie Journalistin

Die Fünfte im Bunde, Sandra Häusler, ebenfalls verheiratet und Mutter zweier erwachsener Söhne, kam nach ihrer Ausbildung bei einem Schreibwarenhändler zum Möbelhaus. „Verkauf, Kasse, Ausstellung, Ware ausräumen und auszeichnen – das gehörte alles zu meinen Aufgaben“, sagt sie. Bereits 1990 wechselte Sandra Häusler zu einem Küchenhersteller, war dort für die Auftragsbearbeitung und später den Kundenservice zuständig. Seit 2007 arbeitet sie als freie Journalistin überwiegend für den SÜDKURIER in Messkirch und Pfullendorf.

Fertigkeiten in Möbelmontage

Aus ihrer Stockacher Zeit haben die fünf Frauen viel fürs Leben mitgenommen, berichten sie. Gisela Nauy sagt, sie könne Möbel zusammenbauen und lege noch heute einen Teppich unter schwere Teile, um sie zu verschieben. Weitere praktische Fähigkeiten wie das exakte Falten von Spannbettlaken fallen den früheren Kolleginnen ein. Und dann stellen sie erstaunt fest, dass jede von ihnen noch Möbel, Gläser, Uhren und andere Erinnerungsstücke aus ihren Anfangstagen in dem Unternehmen hat, die sie in Ehren hält.

Wichtiger Teil des Lebens

Obwohl sich ihre Wege beruflich bald trennten und die Frauen sich unterschiedlich entwickelten, blieben sie eng verbunden. „Hochzeiten, Kinderkriegen, Scheidung, Schicksalsschläge – wir haben verschiedene Lebensphasen miteinander durchlebt.“ Auch in Zeiten, in denen es einer schlecht gegangen sei, habe die Gruppe sie getragen. Es sei immer jemand aus dem Bund da, der einen auch verstehe, schwärmt Daniela Benkler. Diese Freundschaft sei einzigartig und schwer in Worte zu fassen. „Wir werden uns nicht fremd, es ist so, als ob wir uns gestern getroffen hätten“, sagt sie.

Internationaler Tag Der jedes Jahr am 30. Juli begangene internationale Tag der Freundschaft soll an die Bedeutung der Freundschaft zwischen Personen, Ländern und Kulturen erinnern. Er wurde von der im Jahr 1958 in Paraguay gegründeten Initiative „Cruzada Mundial para la Amistad“ angestoßen. Am 27. April 2011 rief die Vollversammlung der Vereinten Nationen diesen Gedenktag offiziell aus. Gemäß der UN-Resolution sind alle Mitgliedstaaten, UN-Organisationen, andere internationale und regionale Organisationen, die Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen und Personen eingeladen, diesen Tag im Einklang mit kulturellen Gepflogenheiten und sonstigen örtlichen Gebräuchen zu begehen.

Sandra Häusler ergänzt: „Wir sind nicht mehr die unbedarften Mädels wie früher. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt, Federn gelassen und Narben gekriegt, aber immer gewusst: Da ist die Gruppe, man ist miteinander verbunden.“ Die anderen Frauen seien ein wichtiger Teil ihres Lebens geworden. Auch Gisela Nauy fühlt sich wohl mit ihren Freundinnen. „Wir lachen laut und oft. Oft nehme ich aus den Gesprächen Gedanken mit nach Hause, die mich auch mal traurig machen. Ganz oft ist es lustig, aber manchmal auch tiefgründiger. Bei uns braucht sich keine verrenken, jede ist, wie sie ist und wird so akzeptiert.“ Andrea Kern hat ein schönes Bild parat: „Wir sind so unterschiedlich und doch auf gleicher Wellenlänge. Wir sind wie ein bunter, gewobener Teppich, der durch Gespräche und Eindrücke entstanden ist.“

Vorfreude auf nächstes Treffen

Alle freuen sich stets auf das nächste Treffen. „Der Termin wird sofort eingetragen, er ist allen wichtig“, sagen sie übereinstimmend. Für zwischendurch setzen sie auf digitale Kommunikation. Daniela Benkler spricht aus, was die anderen fühlen: „Wir sind die Stumpp-Mädels und wir bleiben die Stumpp-Mädels. Wir feiern noch den 60., 70. und 80. Geburtstag zusammen.“