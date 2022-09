In der Zeit von Freitagabend, 16. September, 18 Uhr, bis Samstagmorgen, 17. September, 8 Uhr, gelang es bislang unbekannten Tätern nach mehreren Versuchen in ein Firmengebäude in Stockach Windegg einzusteigen. Dies teilte die Polizei mit.

Eine Scheibe wurde eingeworfen

Hierbei sei eine Scheibe eines Fensters eingeworfen worden. Außerdem soll an mehreren Fenstern mit einem Werkzeug gehebelt worden sein. Entwendet worden sei schließlich ein Beamer.

Der Gesamt- und Diebstahlsschaden ist bislang nicht zu beziffern, so die Polizei. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Polizeirevier Stockach, unter der Telefonnummer (07771) 9391-0, melden.