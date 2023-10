Ein Unbekannter hat laut einer Mitteilung der Polizei im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen rund 70 Kilogramm Quitten in der Straße „Breitene“ in Espasingen gestohlen. Der Täter habe nahezu den kompletten, mitten in einem Wohngebiet stehenden Quittenbaum leergepflückt und die Früchte mitgenommen.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Quitten-Diebs erbittet der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen unter der Telefonnummer 07773 920017.