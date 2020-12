Sie gehören fest zu Weihnachten dazu und werden nach und nach aufgestellt: Krippen. Eine besondere Krippe ist bereits im Alten Forstamt zu bewundern, eine andere mit kunstvollen Figuren wird bald in der katholischen Stadtkirche St. Oswald aufgebaut. Diese beiden Werke stellt die Redaktion symbolisch für alle anderen in Kirchen und an öffentlichen Orten vor:

Die Krippe mit Zizenhausener Tonfiguren

Diese ungewöhnliche Krippe steht bereits seit wenigen Tagen im Foyer des Alten Forstamts in Stockach. Mehr als 60 Tonfiguren (Terrakotten) aus dem Bestand des Stadtmuseums erzählen die Weihnachtsgeschichte von der Geburt Christi, über die Anbetung durch Hirten und drei Könige bis zur Flucht nach Ägypten, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Krippensammler Jürgen Rauch aus Meckenbeuren hat die Krippe aufgebaut.

„Er hat nicht nur seinen Krippenberg zur Präsentation zur Verfügung gestellt, sondern diesen liebevoll mit Moos, Sand, Flechten und Pflanzen dekoriert“, teilt das Stadtmuseum mit. „Bis alles an seinem Platz war und jede Zizenhausener Tonfigur ihren richtigen Platz gefunden hatte, dauerte der Aufbau der Krippe rund fünf Stunden. Aber es hat sich gelohnt: Bis in den Januar kann die Krippe im Foyer des Alten Forstamts bestaunt und die vielen kleinen Szenen darauf entdeckt werden.“

Die Krippe im Alten Forstamt mit Terrakotten-Figuren. | Bild: Stadtmuseium Stockach

Diese Krippe vereinige mehrere Szenen auf einem Krippenberg. Zentral sei die Weihnachtsszene zu erkennen. Wie bei vielen Krippenbergen üblich sei der Stall durch eine gemauerte Höhle ersetzt: Hier finden Maria, Josef und das Jesuskind nebst Ochs und Esel ihren Platz. Links beten die Hirten das neugeborene Kind an. Zur Rechten stehen die Heiligen drei Könige, zunächst zu Fuß, dann im Vordergrund noch einmal zu Pferd, auf ihrem Weg dem Stern von Bethlehem folgend. Sie werden von Elefanten- und Kamelreitern sowie weißen und dunkelhäutigen Bediensteten begleitet. Gemäß der im Mittelalter entstandenen Tradition werde einer der Könige als schwarz dargestellt – heute meist Kaspar, früher Balthasar.

Oben auf dem Krippenberg sei die Flucht nach Ägypten dargestellt. Das Matthäusevangelium berichtet, ein Engel habe Josef im Traum vor dem Kindermord des Herodes gewarnt. Daraufhin sei die Familie nach Ägypten geflohen, der Engel habe ihnen den Weg gewiesen. Ergänzt werde die Krippe von Begleitfiguren.

Geschnitzte Gruppen in St. Oswald

Nach der Kirchenrenovation 1972 machte sich der Pfarrgemeinderat Gedanken für einen zeitgemäßen Ersatz der defekten alten Weihnachtskrippe, erzählt der frühere Pfarrgemeinderat und Förster Karl Rudigier in einer Zusammenfassung zur Krippengeschichte für den SÜDKURIER. So sei 1973 zunächst ein provisorisches Krippenhaus aus Backsteinen und einem Wellblechdach entstanden. Die Gipsfiguren aus Formen des Künstlers Emil Sutor seien in Bronzebemalung noch gut erhalten gewesen. „Trotzdem entschied sich der Pfarrgemeinderat mit Stadtpfarrer Heinrich Stier, für Weihnachten 1975 neue, größere, holzgeschnitzte Krippenfiguren zu beschaffen“, so Rudigier.

Die Krippe in der Stadtkirche St. Oswald im Jahr 1973 mit Gipsfiguren aus Formen des Künstlers Emil Sutor seien in Bronzebemalung. | Bild: Karl Rudigier

Dem Holzbildhauer Wolfgang Kleiser aus Hammereisenbach sei es gelungen, keine Einzelfiguren, sondern fünf Gruppen aus Eichenholz „künstlerisch bestens gelungen und zeitlos beständig zu schaffen“. Neben der Heiligen Familie, den drei Königen und den Hirten kämen Flüchtlinge und Kranke zur Krippe. Bis 1995 wurden die neuen Figuren in jährlich wechselnden, stallähnlichen Krippengebäuden aus Backsteinen, Ästen und Wurzeln ausgestellt, erzählt Rudigier weiter.

Stockach Wie steht es um Weihnachten? Das planen die Katholische und die Evangelische Kirche in Stockach an den Festtagen Das könnte Sie auch interessieren

Für Weihnachten 1997 bot sich Rudigier an, ein bleibendes Krippengehäuse aus Kieferwurzeln zu bauen. Da er schon etliche kleinere Wurzelkrippen gebastelt hatte, hatte er viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Als Forstmann habe er auch gewusst, wo er diese besonderen Wurzeln finden beziehungsweise ausgraben konnte. Trotzdem sei es nicht einfach, die großen Dimensionen für die fast zwei Meter breite und circa 80 Zentimeter hohe Krippe ausfindig zu machen, erzählt er.

Die Krippe in der Stadtkirche St. Oswald, hier mit einer Hintergrundgestaltung aus dem Jahr 2012. Es gibt immer Variationen. | Bild: Karl Rudigier

Als Hintergrund malte Rudigier ein Winterbild von Stockach, das er jedoch einige Jahre später durch ein naturfarbenes Holzrelief ersetzte.

Seit dem Bau der Krippe bis heute lässt es sich Karl Rudigier nicht nehmen, jedes Jahr viel frisches Moos zu suchen und die Krippe persönlich zu schmücken. Die Krippe kann immer vom Heiligen Abend bis Mariä Lichtmess am zweiten Februar in der Pfarrkirche St. Oswald betrachtet werden.

Stockach Die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an St. Oswald sollen über drei Millionen Euro kosten – das sind die Pläne Das könnte Sie auch interessieren